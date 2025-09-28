李대통령, 국정자원 화재에 “국민불편 최소화에 모든 역량 집중”

대전 국가정보자원관리원 화재 관련

28일 오전 긴급 비상대책회의 주재

“국민 불편 최소화 방안 마련해 안내” 주문

대전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 이재명 대통령은 28일 오전 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장 등 주요 참모들과 긴급 비상대책회의를 열고 “신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중하라”고 지시했다.

이재명 대통령. 연합뉴스

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 “이 대통령은 국가위기관리센터장의 보고를 받은 후 국가 주요 정보 시설의 화재로 국민께 큰 걱정과 불편을 드린 것을 우려하며 높은 시민의식으로 차분하게 대응해주고 계신 데 대해 국민께 감사의 뜻을 전했다”며 “이 대통령은 국민께 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김없이 설명하는 소통체계를 구축해 국민의 궁금증과 애로사항을 해소할 것을 강조했다”고 전했다. 이 대통령은 또 “정부 시스템 이용이 원활하지 않아 발생하는 국민의 불편을 최소화하기 위한 대체 방안을 빈틈없이 마련해 국민께 안내하라”며 “특히 이번 화재로 인해 납세 등 행정상 의무를 이행하지 못하는 국민들이 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라”고 지시했다고 강 대변인은 전했다. 이와 함께 이 대통령은 금융·택배·교통 등 국민 생활과 밀접한 분야에서 피해가 발생하지 않도록 민간과도 긴밀한 협력체계를 구축해 대응에 만전을 기할 것을 당부했다.

강유정 대통령실 대변인이 28일 용산 대통령실에서 이날 오전 이재명 대통령이 주재한 국가정보자원관리원 화재 관련 긴급비상대책회의 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 신속한 복구와 동시에 ‘이중 운영 체계’ 등 근본적인 보완책 마련도 지시했다. 강 대변인은 “(이 대통령은) 2023년 발생한 전산망 장애 이후에도 이중화 등 신속한 장애 복구 조치들이 제대로 마련되지 않은 것을 지적하며 향후 이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고 확실하게 집행해야 한다고 강조했다”며 “이어 거버넌스를 포함한 구조적 문제 해결 방안을 신속하게 보고할 것을 주문했다”고 말했다.

추석 명절이 불과 일주일 앞으로 다가온 만큼 이 대통령은 국민이 명절을 지내는 데 불편함이 없도록 해달라는 당부와 함께 “국무총리와 행정안전부 장관은 물론 각 부처 장관과 공직자들이 비상한 자세로 사고 수습에 만전을 기해달라”고 당부했다고 강 대변인은 전했다.