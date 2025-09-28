연말까지 고트카드 ‘3+3 더블 적립’ 혜택 [재테크 특집]

BC카드

BC카드가 연말까지 해외 결제가 증가하는 점을 감안해 고트(GOAT)카드 ‘3+3 더블 적립’ 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.



이번 고트카드 이벤트는 해외 사용 시 추가 혜택을 제공하는 행사다. 생활금융플랫폼 ‘페이북’ 앱 이벤트 페이지에서 ‘해외 온오프라인 결제 기본3% +추가 3% 적립’에 응모해야 한다. 이후 해외 결제 시 기본 적립 3% 외에 추가로 3%를 더해 최대 6% 페이북머니 적립 혜택을 받을 수 있다.

해외 오프라인 결제는 물론 온라인몰 이용 시 모두 추가 적립 대상이며 월 추가 적립 한도는 최대 3만원이다. 12월31일까지 3개월 단위로 ‘페이북머니’로 적립해 주고 기간 내 최대 적립은 27만원까지 받을 수 있다.



고트카드는 이용 실적과 관계없이 일정 비율의 페이북머니를 적립해 주는 카드다. 결제 금액이 100만원 이하인 경우 국내 가맹점 1.5%, 해외 가맹점 3%, 100만원 초과 시 국내 가맹점 1%, 해외 가맹점 2%가 페이북머니로 적립된다. 연간 사용액이 3000만원 이상이면 적립받은 페이북머니의 10%를 추가로 받을 수도 있다.



김민권 상무는 “앞으로도 AI와 데이터를 적극 활용해 고객에게 실질 혜택을 제공할 수 있는 다양한 이벤트를 진행할 것”이라고 말했다.