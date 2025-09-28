‘FIA포럼’ 성공 개최… 글로벌 협력 강화 [재테크 특집]

한국거래소

한국거래소는 지난 10일 부산 시그니엘 호텔에서 ‘피아(FIA)포럼 2025’를 성공적으로 개최하며 글로벌 거래소와 협력을 강화했다.



거래소에 따르면 피아포럼은 미국 워싱턴에 위치한 세계 최대 파생상품협회인 국제파생상품협회(FIA)가 진행하는 포럼으로 국제 거래소들과 은행, 국제선물사 등 200여개 회원사들이 속해 있다.

‘피아(FIA)포럼 2025’에서 환영사를 하는 정은보 한국거래소 이사장. 한국거래소 제공

특히 이번 부산포럼은 한국 금융의 중심으로 떠오르고 있는 부산시 관계자들을 비롯해 해외거래소와 글로벌 투자기관 및 지수사업자 등 업계 관계자 약 250여명이 참석해 글로벌 파생시장 주요 현안과 한국시장의 미래 발전 전략에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.



정은보 거래소 이사장은 “통합거래소 출범 20주년 및 야간거래 도입 원년을 맞아 한국 파생시장의 글로벌 경쟁력을 강화해야 한다”며 “시장환경 변화에 대응하기 위해 신상품 개발, 24시간 거래체계 구축, 시장 안정장치 강화에 집중할 것”이라고 언급했다. 이어 “규제당국, 글로벌 투자기관과 협력해 회복력 있고 포용적인 시장을 만들어 나가야 한다”고 당부했다.



거래소는 이번 포럼을 통해 그간의 시장 접근성 개선과 글로벌 성과를 알렸고, 향후 글로벌 투자자와의 파트너십을 바탕으로 시장발전 방향에 대한 논의를 지속할 계획이다.