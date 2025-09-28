여성 생애 전반 질병 보장 상품 선보여 [재테크 특집]

교보생명

교보생명은 보험 하나로 여성 생애 전반 주요 질병을 빈틈없이 보장하는 ‘교보더블업여성건강보험(무배당)’을 출시했다고 28일 밝혔다.



이 상품은 여성 생애주기에 맞춰 임신질환, 난임치료, 부인과 질환, 갱년기·노년기질환을 보장하는 것이 특징이다.

주계약에서 암·뇌출혈·급성심근경색증 등 3대질환 진단 시 각각 진단보험금을 평생 보장하며, 가입 20년이 경과한 후에 3대질환 진단을 받으면 보험금이 2배로 늘어난다. 또한 유방암, 자궁암, 난소암 등 여성특정암 진단 시에는 가입금액의 20%를 추가로 보장해 혜택이 커졌다.



여성의 생애주기 변화에 맞게 120여종 특약을 통해 특화보장을 강화했다. 업계 최초로 여성암특정유전성유전자검사 특약을 선보였으며 난임치료, 자궁내막증, 하이푸, 맘모톰, 골다공증, 류마티스관절염, 요실금수술, 치매 등 생애주기별 대표 질환을 폭넓게 보장한다.



월 보험료 3만원 이상일 시 제공되는 ‘교보New(뉴)헬스케어서비스 여성특화형’은 30·40대 고객을 위해 업계 최초로 고위험임신, 난임치료로 종합병원 진료 시 간호사 병원동반 서비스를 탑재했다. 또한 고위험임신으로 입원, 수술을 할 경우 가사도우미 서비스가, 35주 이상 임산부에게는 병원 동행 매니저 서비스가 제공된다. 50대 고객에게는 갱년기 심리상담, 저속노화 식단 컨설팅, 65세 이상에게는 종합병원 진료 시 병원 동행 매니저 서비스가 제공된다.