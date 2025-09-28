[속보] 국힘 장동혁 “이재명 정권 끝내고 정권 다시 찾아와야… 독재를 막자”

국민의힘 대한문 앞서 ‘야당 탄압·독재 정치 국민 규탄대회’

“국민의힘이 사라지면 독재의 문이 활짝”

장동혁 국민의힘 대표는 28일 서울 도심에서 열린 대규모 장외 집회에서 이재명 대통령의 행보를 사법부 장악, 야당 말살 시도 등으로 규정하면서 “이재명 정권을 끝내고 정권을 다시 찾아와야 한다”고 했다.

국민의힘 장동혁 대표가 28일 서울 시청역 인근 세종대로에서 열린 사법파괴 입법독재 국민 규탄대회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 오후 서울 중구 대한문 앞에서 열린 ‘야당 탄압·독재 정치 국민 규탄대회’에서 “우리의 목표는 단 하나 이재명과 싸워 이기는 것”이라며 이같이 말했다.

이어 “국민의힘은 부족했다. 많이 부족했다. 그러나 우리는 지금 완벽한 임무를 부여받았다”며 “자유 대한민국을 지키라는 임무다. 저는 그 완벽한 임무 부여받은 지금 이 순간 국민의힘 당대표여서 행복하다”고 했다.

그는 “독재는 국민의 무관심과 침묵을 먹고 자란다”며 “가짜뉴스가 판치는 것은 독재가 싹트고 있다는 증거다. 그것이 독재의 첫 번째 단계”라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들과 당원들이 28일 서울 중구 대한문 앞에서 열린 국민의힘 주최 사법파괴 입법독재 국민 규탄대회에서 손피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 뉴시스

그러면서 “그 다음 단계는 반대 세력을 악마화하는 것이다. 국민 주권을 핑계 대며 선출된 권력이 모든 것을 할 수 있는 것처럼 설쳐댄다면 독재는 이미 3단계에 들어선 것”이라고 했다.

또 “사법부를 장악하고, 검찰을 장악하고 언론과 국민의 입을 틀어막고 있다면 독재는 벌써 4단계 넘어 5단계를 지나는 것”이라며 “6단계는 야당 말살이다. 마지막 7단계는 장기 집권을 위한 개헌이다. 지금 민주당은 국민의힘을 제거하고 독재의 마지막 문을 열려 하고 있다”고 비판했다.

장 대표는 “국민의힘이 사라지면 독재의 문이 활짝 열릴 것이다. 그리고 자유의 문은 영원히 닫힐 것”이라며 “우리 안에 있는 양심의 목소리를 깨워야 한다. 침묵을 깨고 이재명 독재를 반드시 막아야 한다”고 말했다.

그는 “대한민국 대통령이라는 사람이 유엔총회에 가서 국격을 팔아넘기고 왔다”며 “경제도 팔아넘기고, 안보와 통일도 팔아넘기고 왔다. 고양이를 만난 쥐처럼 트럼프 대통령을 피해 다니기 바빴다”고 비판했다.

이어 “대통령이라는 사람이 유엔총회에 가서 북한의 핵 보유를 인정하고 김정은의 두 국가론에 동조한 순간에도 북한 공작원 지령을 받아 간첩 활동을 한 민노총 전 간부가 징역 9년 6개월을 선고받았다”고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 참석자들이 28일 서울 중구 시청역 인근에서 열린 사법파괴·입법독재 국민 규탄대회에서 손피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 뉴스1

그러면서 “사법부도 무너지고, 입법부도 무너지고, 언론도 무너지고, 외교도 무너지고, 안보마저 무너지고 있다. 이 모든 것이 이재명 한 사람 때문”이라고 덧붙였다.

서울 덕수궁과 시청 앞에서 진행된 이번 집회에는 당 추산으로 15만명(경찰 추산 1만명) 이상의 당원과 시민이 참석했다고 한다.