트럼프 투자 압박·强달러에 치솟는 환율 ‘비상’

원·달러환율 넉달 만에 1400원 돌파



트럼프 “대미투자 3500억弗은 선불”

외환시장 원화가치 계속 끌어내려



美 경제 호조로 금리인하 기대 약화

달러 인덱스 97선에서 98까지 올라

원화, 달러 인상 폭보다 더 크게 절하



전문가 “韓 대규모 달러 유출 부담감

통화스와프 맺어도 환율 안정 한계”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국에 대미 투자 압박을 강화하면서 원·달러 환율이 넉 달 만에 1410원을 돌파했다. 미국 금리인하 기대 약화로 달러가 강세로 돌아선 가운데 통상 협상 불확실성이 추가 악재로 작용하자 원화가치는 달러 상승폭보다 더 크게 절하되며 맥을 못 추고 있다.

미국 경제지표 호조로 달러가 강세를 나타내면서 원·달러 환율이 넉 달 만에 장중 1410원대를 돌파한 지난 26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 원·달러 환율은 1410원을 돌파해 오름세를 보이고 있다. 뉴스1

28일 서울외국환중개에 따르면 지난 26일 원·달러 매매기준율(시장평균환율)은 1400.40원으로 지난 5월15일(1415.80원) 이후 넉 달 만에 처음으로 1400원대를 돌파했다. 같은 날 주간 거래 종가(오후 3시30분)는 1412.4원으로 지난 5월14일(1420.2원) 이후 최고치를 경신했고, 이후 야간장에서 소폭 하락하며 전날 오전 2시 종가 기준 1409.70원에 마감했다.

환율 상승의 배경에는 기본적으로 달러 강세가 있다. 미 상무부는 25일(현지시간) 2분기 국내총생산(GDP) 증가율(전기 대비 연율)을 지난달 발표한 잠정치(3.3%)에서 상향해 3.8%라고 발표했다. 최근 미 노동부가 집계한 실업수당 청구 건수도 시장 예상치를 밑돌면서 고용 불안도 완화되는 모습을 보였다.



이처럼 미국 경제가 호조를 나타내자 금리인하 기대가 약화하며 달러는 강세를 보이고 있다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 이달 들어 97선에서 거래되다가 98선까지 올라섰다.

문제는 달러인덱스가 소폭 상승하는 동안 원화가치는 더 큰 폭으로 하락했다는 점이다. 이달 들어 달러인덱스는 0.43% 상승한 반면 원·달러 환율(주간 거래 종가 기준)은 1.6%나 올랐다.

2023년 12월 말을 기준으로 달러인덱스와 원·달러 환율 상승률을 비교해 보면 달러인덱스는 약 1년9개월 동안 2.45% 떨어졌는데, 원·달러 환율은 같은 기간 9.66%나 올랐다. 통상 약달러 상황에선 환율이 하락(원화 강세)해야 하는데 원화가 약세에 머물며 외환시장의 괴리가 커진 것이다.



원화는 최근 ‘서학개미’로 불리는 미국 주식 투자자들의 등장으로 달러 수요가 늘면서 달러 가치에 비해 약세를 나타내 왔다. 여기에 한·미 관세협상과 이후 후속 협상에서 불확실성이 지속되면서 원화가치를 계속해서 끌어내리고 있다.



특히 트럼프 대통령이 직접 한국과 일본을 언급하며 대미 투자 3500억달러는 ‘선불(Up front)’이라고 강조하고 나서자 외환시장의 불안감은 고조되고 있다.



시장은 미국과의 통화스와프 협상에 주목하고 있다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “과거 통화스와프 체결 직후 환율이 단기간 약 70~200원 정도 급락한 사례가 있다”면서 “스와프 체결 그 자체만으로도 공시 효과로 인해 환율은 즉시 하향 안정이 가능하다”고 내다봤다.



하지만 미국 요구대로 3500억달러를 전부 현금으로 투자하는 것은 사실상 불가능하며, 통화스와프가 체결되더라도 전액 현금을 보내는 방식이 된다면 환율 상승은 불가피하다는 것이 중론이다.



박형중 우리은행 이코노미스트는 “통화스와프가 체결된다고 해서 한국의 대규모 대미 투자라는 본질적인 달러 유출 부담을 없애는 것은 아니다”라며 “환율을 근본적으로 안정시키는 데는 한계가 있다”고 분석했다.



금융위기 때인 2008년 당시에도 300억달러의 스와프가 있었지만 당시 달러인덱스가 상승하면서 환율 진정 효과를 크게 보지 못했고, 2020년 600억달러 규모로 이뤄진 통화스와프는 달러인덱스가 횡보세를 보이면서 그 효과가 한 달 넘게 지속됐다. 이민혁 이코노미스트는 “과거 사례에서 볼 수 있듯 대내외 여건에 따라 효과가 일시에 그칠 수도, 또는 오랜 기간 지속될 가능성도 상존한다”고 말했다.