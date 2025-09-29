“보는 것도 피곤해”…‘욕망’ 넣으려다 불만만 받은 카톡

“개편 아니라 개악… 카톡, 국민 메신저 정체성 잃었다”

대개편 후 이용자 불만 속출

‘친구’탭 인스타처럼 피드형 변경

“업무 관련인 일상까지 봐야 하나”

분노 리뷰… SNS엔 ‘롤백’ 공유

쇼트폼 기능에도 피로감 호소



카카오 “피드백 경청… 개선 반영”

10월 챗GPT 추가… 여론반전 주목

15년 만에 카카오톡을 대대적으로 개편한 카카오가 거센 역풍에 직면했다. 카카오는 메신저와 인공지능(AI)을 결합하는 데 방점을 찍었지만 이용자들은 일상에서 주로 이용하는 ‘친구’탭이 인스타그램처럼 바뀐 데 대해 불만을 쏟아내고 있다. 챗GPT 협업물 등 다음 달부터 추가될 새 기능들이 호평을 얻지 못하는 한 불만 여론이 지속될 것으로 보인다.

경기도 성남시 카카오 판교 아지트 모습. 연합뉴스

28일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 카카오톡의 업데이트 이후 사회관계망서비스(SNS) 중심으로 비판 여론이 높아지고 있다. 사용자경험(UX) 그룹 피엑스디가 23일 플레이스토어와 애플리케이션(앱) 스토어에 달린 리뷰 1000개를 분석한 결과 42%가 ‘업데이트에 만족하지 않는다’고 반응했다.

친구 목록과 프로필 변경에 대한 불만이 10%를 차지했는데, 실제로 SNS에선 카카오톡 업데이트 피하는 법 등이 공유되고 있다. 유튜브에서도 카카오톡 관련 검색어 1∼5위가 업데이트를 끄거나 되돌리는 방법과 관련된 것이었다.

이용자들은 카카오톡 첫 화면인 ‘친구’탭이 인스타그램과 같이 ‘피드형 인터페이스’로 바뀐 데 대해 ‘개악’이라고 반발하고 있다. 친구가 바꾼 프로필 사진이나 프로필 글 등 콘텐츠가 시간순으로 큼지막하게 올라오는 식인데, “거래처 사람 일상까지 봐야 하냐”는 의견이 나온다. 김모(30)씨는 “학창시절 기억이 가물가물한 친구들과 운전면허 선생님, 에어컨 수리기사, 비즈니스 관계자 등의 일상을 보거나 이들에게 내 일상을 보여주고 싶은 사람이 있을지 의문”이라고 말했다.

카카오가 ‘국민 메신저’ 역할을 간과하고 인기 SNS 유행을 따라 하다가 반발에 직면했다는 분석도 있다. 사적 관계나 관심사가 중심인 인스타그램, 유튜브 등과 달리 카카오톡은 사적·공적 관계가 모두 담긴 메신저다. 사내 메신저가 피드형으로 바뀐 것과 다를 게 없다는 반응도 이런 이유 탓이다. 카카오는 게시물 공개 범위를 설정할 수 있도록 했지만 한 이용자는 “업무 때문에 친구 목록에 있는 사람만 2000명에 이른다”며 “일일이 ‘친한 친구’로 설정하거나 ‘친구 숨기기’를 하긴 어렵다”고 했다.

세 번째 탭에 추가된 ‘쇼트폼’(짧은 영상) 기능에 대해서도 피로감을 호소하는 이용자들이 많다. 이미 다른 SNS에서 쇼트폼을 보는 시간이 긴데 카카오톡에서까지 봐야 하냐는 것이다.

카카오는 한계에 직면한 카카오톡 성장에 불을 지피고 새 시장을 육성하는 데 이번 업데이트의 중점을 둔 것으로 보인다. 카카오톡 이용자 수가 사실상 포화상태에 이르러 기업 간 거래(B2B) 수익성을 높이려면 광고를 확대해야 한다. 카카오가 피드, 쇼트폼을 도입한 것도 체류시간을 늘려 광고수익을 높이겠단 계획이 포함돼 있다. 후발주자인 카카오는 국내 최대 이용자를 활용해 쇼트폼 경쟁력을 높일 방침이다. 쇼트폼 크리에이터를 지원, 자체 개발 AI ‘카나나’를 통해 이용자가 프로필을 쇼트폼 형식으로 쉽게 만들 수 있게 하고, 수익성 기반을 만들어 쇼트폼 영역을 확대하겠단 것이다.

카카오는 비판 의견에 대해 이날 “이용자 반응과 피드백을 면밀히 듣고 있다”며 “친구탭 개선 방안도 조만간 공유할 예정”이라고 밝혔다. 카카오는 전날 쇼트폼 설정에 미성년자 보호조치를 추가한다고 공지했다. 쇼트폼을 두고 아동 교육과 보호 관점에서 지적이 잇따른 데 따른 조처다. 이용자들이 거세게 반발하는 친구탭의 격자형 피드도 내부 논의를 거쳐 빠르게 개선안을 발표할 방침이다.

추후 예정된 새 기능이 공개되면 여론이 달라질 수 있다는 전망도 있다. 이번 개편에서도 채팅방 폴더, ‘안읽음’ 폴더 생성과 요약하기 기능, 보이스톡 통화녹음 등은 호평을 받고 있다. 다음 달엔 챗GPT가 카카오톡 채팅탭에 들어오고, AI 기능이 본격 적용된 서비스가 연내 시행된다.