온라인부동산거래 신고 막히고… 우체국 대출신청 중단에 ‘발동동’ [국정자원 화재]

정부 업무시스템 647개 가동 중단



정부24·조달청 등 대민서비스 436개

나머지 211개 공무원 업무용 내부망

은행권 실물 면허증 통해 본인확인만

나이스·K에듀파인 로그인 장애 확인

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 전산실 화재로 멈춘 정부 전산시스템 3개 중 2개가량은 모바일신분증과 사회서비스 신청, 국고금 납부 등 국민이 직접 이용하는 공공 인터넷서비스인 것으로 나타났다.

전산 자원을 통합 관리하는 행정안전부 산하 국가정보자원관리원에서 지난 26일 배터리 교체 작업 중 화재가 발생, 정부 온라인 서비스 70개가 마비됐다. 뉴스1

국정자원 행정정보시스템 화재 관련 중앙재난안전대책본부는 28일 오전 9시 기준 상황보고에서 “(26일 국정자원 화재로) (정부) 업무시스템 647개가 가동 중단됐다”고 밝혔다. 이들 중 국민이 직접 이용하는 대국민 서비스는 국민신문고(국민권익위원회)와 인터넷우체국(과학기술정보통신부), 복지로·사회서비스포털(보건복지부), 정부24·국민비서·모바일신분증(행정안전부), 나라장터·종합쇼핑몰(조달청) 등 436개(67.4%)이고 나머지 211개는 공무원 업무용 행정내부망 서비스인 것으로 확인됐다.



업무시스템 ‘먹통’ 사태 여파로 국무조정실·행안부·복지부 등 주요 정부 홈페이지 접속도 차질을 빚었다. 28일 오후 3시 현재 이들 정부 홈페이지에는 ‘시스템 점검’이라는 공지와 함께 “안정적인 서비스 제공을 위한 시스템 점검으로 인해 현재 서비스가 중단되고 있다”는 안내문만 떴다.

국가정보자원관리원 대전 본원 화재로 400여개 대민 행정 업무시스템 가동이 중단된 가운데 28일 서울지하철 1호선 종각역에 위치한 무인 민원 발급기에 서비스 일시 중단 안내문이 표시돼 있다. 이제원 선임기자

주말 동안 온라인 부동산 거래신고와 주택임대차계약신고도 막혔다. 정부 전산망과 연계된 부동산거래관리시스템이 마비되면서다. 부동산종합공부시스템(일사편리)에서도 토지·임야대장 등 민원서류 8종의 온라인 발급·열람서비스가 중단됐다. 국토교통부는 부동산 거래 신고가 필요한 국민은 29일 오전 9시부터 신고 유형별로 담당 지방자치단체 기관을 방문할 것을 당부했다. 국토부는 부동산 매매 신고 및 주택 임대차 계약 신고는 계약 체결일로부터 30일 이내에 해야 하지만 이번 국정자원 화재로 신고가 늦어질 때는 과태료 부과 등을 하지 않을 방침이다.



인터넷우체국 등 우편서비스와 우체국 예금·보험 등 금융서비스도 먹통이 됐다. 우체국 금융의 경우 입·출금 및 이체, 현금 자동 입출금기(ATM) 이용, 보험료 납부·지급 등 모든 서비스가 중지됐다. 우정사업본부는 중단된 서버 시스템을 차례로 재가동해 정상 작동 여부를 확인하고 있지만 완전 복구 시점은 예상하기 어렵다는 입장이다. 서비스가 빠르게 복구되지 않으면 추석 연휴를 앞두고 우편 대란이 발생할 가능성이 있다.



이번 사고로 은행권에서는 모바일신분증 발급을 비롯해 주민등록증·여권 등을 이용한 본인확인 서비스가 중단돼 실물 운전면허증을 통한 본인확인만 가능하다. 공공 마이데이터를 활용한 대출 한도 조회와 서류 제출, 우체국으로의 이체·계좌조회, 국고금 납부도 이용이 어려운 상황이다. 특히 일부 대출 상품은 신청이 중단돼서 부동산 거래나 생활비 등을 위해 자금을 조달하려던 고객들은 어려움에 빠질 것으로 보인다. 아예 대면 창구가 없는 인터넷전문은행 이용 고객들은 더 큰 불편을 겪을 것으로 보인다.

27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재현장에서 경찰 과학수사대 화재감식 관계자들이 건물 내부로 이동하고 있다. 뉴스1

전국 초·중·고 학생·학부모·교원이 교무·행정업무를 위해 사용하는 나이스(NEIS·교육행정정보시스템)와 지방교육행·재정통합시스템(K에듀파인) 로그인에도 장애가 발생했다. 다만 이들 시스템의 물리적 체계는 교육청과 나이스 총괄센터에서 별도로 관리해 데이터 유실 등 시스템 문제는 없는 상황이다.



사회보장정보시스템·사회서비스 전자바우처 시스템 운영도 중단됐다. 보건복지부에 따르면 생계·의료·교육급여, 아동수당, 기초연금 등 각종 복지서비스 정보를 확인하고 신청할 수 있는 종합포털 ‘복지로’ 사이트 접속이 불가능하다. 다만 복지부는 각종 복지급여는 25일 대부분 지급돼 당장 급여 지급엔 차질이 없을 것이라고 설명했다.