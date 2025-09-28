배터리 불씨 하나에 ‘디지털 정부’ 셧다운 [국정자원 화재]

대전 국가정보자원관리원 화재



정부 전산망 가동 중단 초유 사태

647개 중 551개 여전히 복구 안돼

관공서·금융권 전방위 피해 우려

李, 비상회의 열어 신속복구 지시

국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 정부 전산망이 마비되는 초유의 사태가 빚어졌다. 2023년 일부 공공전산망 장애 사태 이후 약 2년 만이다. 평일 관공서 등 업무 개시에 따라 전방위적인 피해가 우려되는 가운데, 이재명 대통령은 “신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중하라”고 지시했다.



28일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 오후 5시 현재 국정자원 대전 본원의 647개 시스템 중 화재 영향을 받지 않은 551개 시스템 재가동이 이뤄지지 않았다. 행안부는 26일 5층 7-1전산실에서 화재가 발생하자 정보 시스템 안전을 위해 전체 행정 업무시스템 가동을 중단했다.

시커멓게 탄 리튬 배터리 27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 본원 화재 현장에서 소방대원들이 화재로 전소된 리튬이온 배터리들을 소화 수조로 옮기고 있다. 이날 화재로 국정자원 대전 본원 7-1전산실(520.84㎡)이 거의 전소돼 리튬이온 배터리 384대와 전산장비 740대가 훼손됐다.

대전=연합뉴스

이에 따라 정부24, 우체국 금융과 우편 등 대국민 서비스 436개에 공무원들이 쓰는 내부망인 온나라문서 시스템 등 211개가 멈춰 섰다. 은행권에선 모바일 신분증 발급을 비롯해 주민등록증, 여권 등을 이용한 본인 확인 서비스가 중단돼 실물 운전면허증을 통한 본인 확인만 가능하다. 공공 마이데이터를 활용한 대출 한도 조회와 서류 제출, 우체국으로의 이체 및 계좌 조회, 국고금 납부도 이용이 어려운 상황이다. 사태 장기화 시엔 추석 연휴와 맞물린 우체국 물류 및 행정 업무 대란이 우려되는 상황이다.



행안부는 전날 위기 경보 수준을 경계에서 ‘심각’으로 격상하고 중대본을 가동했다. 방미 일정을 마치고 27일 귀국한 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 곧바로 ‘기재부 중앙사고수습본부’ 회의를 주재하고 총력 대응을 지시했다. 기재부와 산하기관의 홈페이지는 28일에도 접속이 원활하지 못한 상황이다. 기재부는 국정자원 시설이 복구되는 대로 시스템 전체를 점검해 재가동할 방침이다. 금융당국은 전날에 이어 이날도 긴급 점검 회의를 열고 서비스 장애 상황을 점검했다. 금융당국은 금융사에 “국민 불편이 발생하지 않도록 세부적인 금융 서비스 장애 내용과 대체 거래 수단을 상세히 안내하라”고 했다.



이 대통령은 이날 강훈식 대통령 비서실장, 위성락 국가안보실장 등 주요 참모들과 긴급 비상 대책 회의를 열고 “신속한 시스템 복구와 가동, 국민 불편 최소화에 모든 역량을 집중하라”고 지시했다. 강유정 대통령실 대변인은 브리핑에서 “이 대통령은 국가 주요 정보 시설의 화재로 국민께 큰 걱정과 불편을 드린 것을 우려하며 높은 시민 의식으로 차분하게 대응해주고 계신 데 대해 국민께 감사의 뜻을 전했다”며 “정부 시스템 이용이 원활하지 않아 발생하는 국민 불편을 최소화하기 위한 대체 방안을 빈틈없이 마련해 국민께 안내하라”고 주문했다. 이 대통령은 2023년 전산망 장애 이후에도 이중화 등 신속한 장애 복구 조치들이 제대로 마련되지 않은 것을 지적하며 ‘이중 운영 체계’ 등 근본적인 보완책 마련도 지시했다.