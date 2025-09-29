강원도, AI 의료기기 개발 전폭 지원

5800억 투입… 상용화 촉진

생태계 전 주기 뒷받침 역점

강원도가 정부의 인공지능(AI) 선도 프로젝트에 발맞춰 AI 의료기기 생태계 구축에 박차를 가한다.



강원도는 ‘AI 응용 의료기기 개발 상용화 촉진사업’을 본격 추진한다고 28일 밝혔다. 이를 위해 내년 상반기까지 구체적인 내용을 담은 심층 기획보고서를 완성할 계획이다. 이번 사업은 제조업 전반에 AI를 접목하는 정부의 구상에 호응, 지역 의료기기 사업 경쟁력을 강화하고 신기술 기반 혁신 성장을 뒷받침하고자 추진됐다.



국가인공지능전략위원회와 기획재정부 의견을 토대로 도 인공지능산업 육성위원회, 강원지역 소프트웨어·의료기기 진흥기관, 대학 등과 협력해 보고서를 구체화해 나갈 예정이다. 주요 추진내용은 핵심기술 연구 기반시설 조성, 상용화 기술개발, 인재양성 방안 등이다. 4개 분야 18개 세부과제에 5800억원이 투자된다. 실증부터 인허가, 사업화까지 이어지는 생태계 전 주기를 지원하는 종합 대책이 포함된다.



도는 기획보고서가 완성되면 정부에 ‘강원 의료기기 AI 선도 지구’ 지정을 요청할 방침이다. 이를 통해 예비타당성 조사를 면제받고 2027년 정부 사업에 반영한다는 구상이다. 사업이 본격화하면 AI와 데이터를 융합한 의료기기 상용화 모델이 구축돼 강원지역 의료기기 기업 경쟁력이 한층 강화될 전망이다. 해외시장 진출을 통해 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.



박광용 도 산업국장은 “강원도는 의료데이터와 산업 기반을 함께 갖춘 지역”이라며 “이번 사업으로 지역 의료산업의 새로운 지평을 열겠다”고 말했다.