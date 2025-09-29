길형보 前 KAI 사장 별세

한국항공우주산업(KAI) 사장을 지냈던 길형보 전 육군참모총장이 28일 별세했다. 향년 만 82세.



평남 맹산에서 태어난 고인은 1966년 육군사관학교 22기로 임관했다. 1사단장, 국방부 전력계획관, 수도군단장, 육군 참모차장, 3군사령관 등을 거쳐 1999∼2001년 육군참모총장을 지냈다.



예편 후 2001년 10월 KAI 사장으로 취임했다. KAI는 1999년 10월 현대우주항공, 삼성항공, 대우중공업 3개사의 항공 부문을 통합해서 만든 회사였다. 고인은 T-50 초음속 고등훈련기 개발을 주도하며 2002년 8월20일 시험비행에 성공했다. T-50 개발을 주도한 공로로 보국훈장 삼일장과 통일장을 받았다.



유족은 부인 김은혜씨와 아들 길성호·태호씨다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 31호실에 마련됐으며 발인은 30일, 장지는 국립서울현충원이다. (02)2258-5979