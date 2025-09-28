금천구, 서울시교육청과 ‘금천교육협력특구’ 협약 [지금 우리 동네는]

서울 금천구가 서울시교육청과 협약을 맺고 지역 맞춤형 교육 협력 모델을 구축해 나간다.
구는 27일 서울시교육청과 ‘금천교육협력특구’ 협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 서울 25개 자치구 가운데 최초로 추진되는 자치구와 교육청 간 교육협력특구 협약이다.
구와 서울시교육청은 협약을 바탕으로 지역 특색을 반영한 학교 교육 지원에 나설 예정이다. 특히 미래 역량 강화를 위한 체험 중심 교육을 추진하는 구의 교육 정책 특성이 반영된다. 또 학생 맞춤형 성장 지원, 진로·진학 교육 확대 등을 추진하며 지속적인 협력 체계를 이어 갈 계획이다.
구는 이번 협약을 계기로 서울시교육청은 물론 학교, 지역사회와 협력을 강화하고, 학생 한 명 한 명의 성장을 지원하는 구만의 교육 협력 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 방침이다.
유성훈 금천구청장은 “이번 협약은 금천 교육의 미래를 함께 만들어 가는 소중한 약속”이라며 “아이들이 지역사회와 함께 성장하고 미래 역량을 키워 나갈 수 있도록 교육청과 힘을 모아 더 내실 있는 교육 협력 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.