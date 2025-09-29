이동건, 1%만 걸리는 '강직성 척추염' 진단…"포도막염이 첫 증상"

배우 이동건이 척추가 굳어지는 희귀 난치성 질환인 강직성 척추염을 진단받았다.

28일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 병원을 찾은 이동건의 모습이 공개됐다.

배우 이동건. SBS 제공

이날 이동건은 오른쪽 눈이 심하게 충혈된 모습으로 등장해 모두를 놀라게 했다.

그는 "(충혈이) 심할 때는 빛에 예민해진다. 빛을 보는 게 고통스럽다"며 "왼쪽 눈을 감으면 시력 저하가 분명히 느껴진다. 1년 넘게 반복되다 보니 처음엔 공포스러웠다"고 털어놨다.

이어 "이 증상이 한 달에 한 번씩 발현된다. 안과에서 추가적으로 주는 항생제를 먹어야 가라 앉는다. 거의 안약을 달고 살았다. 그게 1년 동안 계속돼서 답답한 상황"이라고 했다.

의사는 "포도막염은 누구나 겪을 수 있지만 반복되면 이상 신호일 수 있다"며 "강직성 척추염 환자들 상당수가 포도막염을 첫 증상으로 경험한다"고 설명했다.

그러면서 "강직성 척추염이 우리나라 1%만 걸리는 난치성 희귀병이다. 강직성 척추염의 첫 증상이 포도막염으로 나타나기도 한다"고 덧붙였다.

이에 이동건은 "10년 전에 자다가 송곳으로 찌르는 느낌이 온 적이 있다"면서 "(통증이) 3~4시간 동안 계속됐다. 그때는 목 디스크를 의심해서 MRI도 찍어보기도 했었다"고 밝혔다.

의사는 "상체를 지탱해 주는 천장 관절이라는 게 있는데 우측 관절보다 좌측 관절이 안 좋다. 지금 관절염 2~3단계 정도로 제법 염증이 있었다고 보여진다"며 "몸의 염증이 반복되면 강직성 척추염으로 진단을 할 수 있다"고 했다.

또한 "이러한 염증을 일으키는 유전자가 몇 가지가 있다. 유전적으로 물려받는다"고 말했다.

놀란 이동건은 "유전적으로 없다. 제가 희귀한 것 같다"고 했고, 의사는 "지금 괜찮다고 관리를 안 하면 안 된다. 관리를 꾸준하게 해야 한다"고 전했다.

이를 스튜디오에서 지켜보던 이동건의 어머니는 "내가 대신 앓아주고 싶다"며 안타까움을 토로했다.

<뉴시스>