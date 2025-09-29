'케데헌' OST, 美 '빌보드 200' 통산 9주째 2위

K-팝 아이돌·한국의 전통 문화에 대한 높은 이해도와 함께 작품의 완성도로 호평을 받고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)'가 신드롬을 이어가고 있는 가운데, OST도 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 최상위권을 유지하고 있다.

28일(이하 현지시간) 빌보드 차트 예고기사에 따르면, '케이팝 데몬 헌터스' OST는 10월4일 자 '빌보드 200'에서 지난 주에 이어 2위를 차지했다.

2주 전 처음 1위를 찍은 '케데헌' OST는 톱2를 지키고 있는 가운데 이번 주 판매량은 총 10만4000장 상당으로 지난 주 대비 7% 감소했으나, 여전히 판매량이 호조를 보이고 있다.

특히 '케이팝 데몬 헌터스'는 통산 9주째 2위 기록도 세웠다.

'빌보드 200'에 8위로 데뷔한 이 앨범은 3위, 2위, 5위, 3위, 2위, 2위 2위 2위 2위, 2위, 1위, 2위를 거쳤다. 14주째 차트에 머물며 단 한번도 10위권 밖으로 벗어난 적이 없다.

특히 통산 10주째 2위권에 진입하며, 2014년 애니니메이션 '겨울왕국' 이후 가장 오래 2위권에 머문 사운드트랙이 됐다. 앞서 '겨울왕국'은 21주 2위권에 머물렀는데 그 중 13주는 1위를 차지했다. 아울러 '케이팝 데몬 헌터스'는 2022년 9주 동안 톱2에 진입(모두 1위)했던 애니메이션 '엔칸토: 마법의 세계' 기록은 제쳤다.

또한 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'은 지난 주에 이어 10월4일 자 '핫100'에서도 1위를 차지하는 것이 유력하다. 또 '핫100' 1위를 지키면 '골든'은 6주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 7째 '핫100' 정상에 오르는 새 기록을 쓰게 된다. 방탄소년단 '버터'(10주 1위)를 잇는 K-팝 두 번째 최장 1위 기록이다.

한편, 힙합 슈퍼스타로 통하는 미국 래퍼 카디 비(Cardi B)가 7년 만에 내놓은 정규 음반 '엠 아이 더 드림?(AM I THE DRAMA?)'이 이번 주 '빌보드 200' 정상에 올랐다. 카디 비는 이에 따라 해당 차트에서 두 번째 1위를 차지했다.

<뉴시스>