박정보 서울경찰청장 “경찰활동, 시민 공감 끌어내야”

박정보 신임 서울경찰청장은 29일 취임사에서 “모든 경찰활동은 시민들의 눈높이에서 공감을 끌어낼 수 있어야 한다”며 ‘공감치안’을 강조했다.

박 청장은 이날 오전 서울청에서 열린 취임식에서 “경찰 조치가 아무리 정당하더라도 시민이 공감하지 못한다면 경찰을 신뢰하지 않을 것이며 그 정당성도 반감되고 말 것”이라며 이같이 밝혔다.

박정보 신임 서울경찰청장. 경찰청 제공

그는 “경찰의 손길이 필요한 곳은 어디인지, 어떤 활동에 공감하고 박수를 보내주시는지 시민들과 끊임없이 소통하며 늘 시민의 목소리에 귀 기울여야 한다”며 “시민의 마음을 먼저 읽고 공감하며, 시민 입장에서 문제를 바라보는 시민 중심 경찰활동이 바로 공감치안”이라고 설명했다. 구체적으로 꼬리물기·끼어들기 단속 등을 통한 기초질서 확립, 학교 앞 어린이 안전 확보, 관계성범죄·보이스피싱 등 범죄에 대한 대응을 시민이 바라는 경찰 활동이라 제시하기도 했다.

박 청장은 ‘현장’의 중요성도 강조하며 “모든 문제는 현장에서 비롯되며, 그 해답 또한 현장 속에 있다”고 강조했다. 그는 “현장에 재량과 권한을 충분히 부여해 소신있게 일할 수 있는 분위기를 만들 것”이라며 “적극행정에 대해서는 충분히 포상하며 그 과정에서 생긴 사고는 포용적으로 면책하겠다”고 했다.

이밖에 박 청장은 “작은 일에도 정성을 다하는 따뜻한 경찰”이 돼야 한다며 “경찰활동은 단순히 법을 집핸하는 데 그치지 않고 불안해하는 시민을 다독여주고 상처받고 아파하는 마음을 어루만지며 때로는 시민과 기쁨을 함께 나누기도 하는 공공서비스”라고 강조했다.