신입사원 적정 나이, 남성 30.4세·여성 28.2세

연합뉴스

올해 신입사원 평균 적정 나이는 남성 30.4세, 여성 28.2세로 나타났다. 평균 마지노선 나이는 남성 32세·여성 29.6세다.

남성의 경우 군 복무 등으로 여성보다 2년 정도 더 높게 나타났다.

HR테크기업 인크루트는 회원 701명을 대상으로 ‘2025년 대졸 신입사원의 적정 나이 및 마지노선 나이’ 설문조사를 진행한 결과 이같이 나타났다고 29일 밝혔다.

설문 결과 신입사원의 적정한 나이는 몇 살인지를 묻는 질문에 남성 30.4세, 여성 28.2세로 지난해 (△남성 30세·△여성 27.9세)에 비해 남성은 0.4세, 여성은 0.3세 증가했다.

신입사원의 적정 나이는 지난 2023년부터 꾸준히 상승하는 추세다. 이는 취업 준비 과정이 갈수록 길어지고, 직장 경력이 있지만 신입 채용에 지원하는 이른바 ‘중고신입’이 늘어나기 때문으로 보인다.

하지만 이런 중고신입에도 마지노선은 있었다. 신입사원으로 입사할 수 있는 최대 나이는 남성 32세, 여성 29.6세로 작년 대비 남녀 모두 1.0세 감소했다. 2024년 신입사원 평균 마지노선 나이는 남성 33세, 여성 30.6세였다.

직장인 응답자를 대상으로 회사에 가장 최근 입사한 신입사원의 평균 나이를 물은 결과 남성은 31.9세, 여성은 29.5세로 유사한 모습을 드러냈다.

신입사원의 나이가 채용 합격에도 영향을 미치는지 묻는 질문에 응답자의 81.7%가 영향이 크다고 생각했다. (대체로 영향이 크다 59.2%, 매우 영향이 크다 22.5%) 이어 대체로 영향이 적다(16.1%), 영향이 전혀 없다(2.1%) 순이었다.

입사원의 나이가 채용 합격에 미치는 영향이 크다고 생각하는 비율은 30대에서 87.0%로 가장 높게 나타났다. 20대 85.5%, 40대 76.6%, 50대 73.9% 순으로 나타났다.

(이 설문조사는 9월 12일부터 23일까지 시행했으며 신뢰 수준 95%에 표본오차 ±3.50%p)

한편 신규 채용이 줄고, 퇴직 연령이 높아지면서 국내 기업의 20대 직원 비중이 50대 이상보다 적어지는 ‘세대 역전’ 현상이 벌어진 것으로 나타났다.

지난 8월 5일 기업분석연구소 리더스인덱스가 지속가능경영보고서를 제출하고 2022년부터 연령별 인력 구성이 비교 가능한 매출 기준 500대 기업(실제 조사 124개 기업)을 분석한 결과에 따르면 지난해 이들 기업의 30세 미만 인력 비중은 전년보다 1.2%포인트(p) 감소한 19.8%로 집계됐다.

같은 기간 50세 이상 인력 비중은 0.6%포인트 증가한 20.1%였다.

두 연령대의 비중이 역전된 건 조사가 시작된 2015년 이후 처음이다. 여기에다 30세 미만 인력 비중도 20% 아래로 처음 떨어졌다.

최근 3년간 30세 미만 직원은 2022년 23만5923명(21.9%), 2023년 23만888명(21.0%), 2024년 22만1369명(19.8%)으로 매년 줄었다.

반면 50세 이상은 2022년 20만6040명(19.1%), 2023년 21만4098명(19.5%), 2024년 22만4438명(20.1%)으로 꾸준히 증가했다.

연령대간 격차가 컸던 업종은 이차전지로, 최근 3년간 30세 미만 비중이 9.7%포인트(7789명) 줄었고, 50세 이상은 1.2%포인트(496명) 늘어 격차가 10.9%포인트에 달했다.

박주근 리더스인덱스 대표는 “경기 둔화로 이차전지, IT를 포함한 대부분의 업종이 신입 채용에 소극적인 모습을 보이고 있고, 고참 인력의 퇴직이 지연되며 기업 내 고령화가 가속화했다”며 “세대 간 비중이 뒤바뀌는 전환점에 도달한 것”이라고 말했다.