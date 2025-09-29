신한카드, 일상 혜택에 중국 특화 서비스 더한 ‘스플랜더 플러스 신한카드’ 출시

신한카드가 중국 국제 신용결제 브랜드 유니온페이(UnionPay)와 협업해 ‘스플랜더 플러스 신한카드’를 출시했다고 29일 밝혔다.

스플랜더 플러스 신한카드는 일상 속 혜택에 더해 다양한 중국 특화 혜택을 담은 것이 특징이다.

먼저 중국에서 이용한 금액의 1.8%를 월 최대 600위안까지 캐시백 해준다. 그리고 유니온페이의 중국 특화 서비스 플랫폼인 ‘SplendorPlus’를 통해 공항 라운지 무료 이용권, 상해 자기부상열차 및 특정 도시 지하철 요금 50% 할인, 중국 본토 내 메리어트 호텔 숙박 시 200위안 즉시 할인 등 다양한 혜택을 제공한다. 또한 글로벌 여행 및 액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)에서 500위안 이상 결제 시 최대 15달러 할인 쿠폰이 제공되며, 현지 고급 레스토랑 할인 혜택도 마련돼 있다. 향후 시즌별로 고객에게 최적화된 혜택을 지속 제공할 방침이다.

그리고 국내외 가맹점 이용 시 기본적으로 1%를 캐시백 해준다. 대형마트, 대중교통, 이동통신요금 자동이체 거래 등 생활밀착 가맹점 이용 시에는 0.7%를 추가해 총 1.7%를 캐시백 해준다.

생활친화 가맹점 이용 시 제공하는 잔돈할인서비스도 쏠쏠하다. 편의점, 병원, 약국, 주요 커피 및 베이커리 업종에서 건당 2만원 이상 결제 시, 1000원 미만 결제금액을 할인 받을 수 있어 소액 결제를 보다 알뜰하게 이용할 수 있다.

문화생활 할인과 플래티넘 등급의 프리미엄 서비스도 탑재했다. 온라인 영화 예매 시 최대 3천원 할인과 서울랜드 자유이용권 50% 할인 혜택을 제공한다. 전국의 주요 중심가 지정 주차장 1일 무료 주차, KTX 역사 주차장 할인 등 생활편의 혜택도 제공한다. 또한 인천공항 발레파킹, 인천공항 내 무료 커피와 레스토랑 10% 할인, 특급 호텔 레스토랑 및 객실 할인 등 풍성한 서비스를 누릴 수 있다. 이외에도 서울과 부산 등 신한카드 지정거리에 위치한 주요 패션 및 요식 관련 매장에서 이용한 금액의 2%가 마이신한포인트로 적립된다.

카드 출시를 기념해 양사는 캐시백 프로모션도 준비했다. 먼저, 10월 한 달간 국내외 가맹점에서 스플랜더 플러스 신한카드로 10만원 이상 이용 시 2만2000원을 캐시백 해준다. 그리고 중국 광군제 기간을 맞아 11월부터 12월까지 두 달 동안 중국 온·오프라인 가맹점에서 스플랜더 플러스 신한카드로 10만원 이상 결제 시 이용금액의 10% 캐시백을 최대 10만원까지 제공할 예정이다.

스플랜더 플러스 신한카드의 연회비는 해외 겸용(UnionPay) 2만7000원, 해외 겸용 모바일 단독(UnionPay) 2만2000원이다.

신한카드 관계자는 “이번 스플랜더 플러스 신한카드는 일상 속 실질적인 혜택과 더불어 중국 여행에 꼭 필요한 교통, 숙박, 외식 서비스를 동시에 담아낸 차별화된 상품”이라며 “최근 한중 교류 확대와 무비자 여행 허용으로 중국 방문에 대한 수요가 증가하는 가운데 스플랜더 플러스 신한카드가 고객들의 중국 여행 필수품으로 자리매김하기를 바란다”고 말했다.