'이혼 후 동거' 윤민수 "결혼식 축가 부를 자격 없어"

가수 윤민수가 결혼식 축가를 부르는 것에 대한 속내를 털어놨다.

28일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에는 다이어트에 나선 윤민수의 모습이 그려졌다.

이날 윤민수는 다이어트 보조 기구로 운동을 시작했으나 곧바로 포기하는 모습으로 웃음을 안겼다.

이어 식사를 준비하던 그는 참기름을 찾다가 이혼한 아내에게 "참기름 어디있어?"라고 물었다.

예상치 못한 상황에 신동엽은 "이혼은 했지만 집 정리가 안 돼서 같이 살고 있다"고 설명했다.

러닝을 하기 위해 한강을 찾은 윤민수는 SG워너비 김용준을 만났다.

김용준은 "집에 가면 형수님 계시냐. 그 집으로 가는 거냐"고 조심스럽게 물었고, 윤민수는 "그렇다. 이제 곧 이사 갈 거다"고 답했다.

김용준은 "형수님과 결혼할 때 제가 축가를 했었다"고 회상했고, 윤민수는 "난 이제 어디 가도 축가를 못 부르겠다. 자격이 없다고 생각한다"고 말했다.

이에 김용준은 "저도 축가를 많이 했는데 이혼하신 분들도 있다. 그런데 그중에서 가장 아름답게 헤어지신 게 아닌가 싶다"고 위로했고, 윤민수는 "제일 아름답게 했지"라며 웃음을 지었다.

윤민수는 2006년 결혼해 아들 윤후를 두었으나 지난해 이혼 소식을 전했다. 이후에도 전아내와 한집에 머물고 있는 근황이 알려지며 화제를 모았다.

<뉴시스>