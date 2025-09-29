포항시, 과수 분야 노지 스마트팜 준공… 디지털 농업 본격화

20억 원 들여 1.6ha 규모 첨단 노지 스마트팜 조성

청년 농업인 유입 및 농촌 경쟁력 강화로 이어질 전망

경북 포항시는 지난 26일 북구 죽장면 일광리에 조성된 과수 분야 노지 스마트팜 준공식을 열고 지역 농업의 디지털 전환을 본격 추진한다고 29일 밝혔다.

포항시는 지난 26일 북구 죽장면 일광리에서 과수 분야 노지 스마트팜 준공식을 개최한 가운데 이강덕(왼쪽) 시장이 농업인과 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이번 사업은 기후변화로 인한 이상기후, 잦아진 태풍과 집중호우, 농산물 수입 확대 등으로 커지는 농업 불확실성에 대응하기 위해 추진됐다.

시는 농업의 지속가능한 발전을 최우선 과제로 삼고, 인공지능(AI)과 첨단 디지털 장비를 활용한 노지 스마트팜 조성에 나섰다.

총 사업비 20억 원을 들여 1.6ha 규모에 센싱 장비, 관수·관비 시설, 친환경 병해충 방제 시스템 등을 두루 갖췄다.

이들 시설은 모두 데이터 기반으로 통합 운영되며, 인공지능 분석을 통해 농업인의 의사결정을 지원한다.

이를 통해 농작업 무인화, 노동력 절감, 생산성 향상 효과 등이 기대된다.

특히 이번 스마트팜은 기존 시설원예 중심의 스마트팜과 달리 과수 등 노지 작목에 디지털 농업 기술을 적용한 사례로 의미가 크다.

포항시는 지난 26일 북구 죽장면 일광리에서 과수 분야 노지 스마트팜 준공식을 개최한 가운데 이강덕 시장과 김성조 포항시의원 등이 인공지능 첨단 디지털 장비를 살펴보고 있다.

포항시는 지역 특화작목인 사과의 품질과 생산성을 높이고, 기후위기에 대응하는 안정적 생산 체계를 마련할 계획이다.

준공식에는 지역 농업인과 관계기관, 전문가 등이 참석해 첨단 장비와 운영 시스템을 직접 확인하고 향후 활용 가능성에 큰 기대를 나타냈다.

시는 이번 노지 스마트팜이 지역 농업의 선도적 모델로 자리 잡아 농가 보급 확산은 물론, 청년 농업인 유입 및 농촌 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 내다봤다.

이강덕 시장은 “노지 스마트팜은 단순한 시설 구축을 넘어 데이터 기반 농업혁신 모델”이라며, “앞으로도 AI와 디지털 기술을 접목한 다양한 농업 정책을 추진해 농업인이 기후위기를 극복하고 안정적인 소득을 창출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.