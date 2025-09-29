‘맥아더 동상 참배’ 국힘 장동혁 “이재명 정권, 입법 독재에 몰두...민생에는 구멍”

국가정보자원관리원, 전산망 마비사태

“허술한 관리 행태, 사이버 보안에 큰 위기 초래”

국민의힘 장동혁 대표는 29일 국가정보자원관리원 화재로 인한 정부 전산망 마비사태와 관련, “절대 일어나서는 안 되는 허술한 관리 행태가 국민 생활과 사이버 보안에 큰 위기를 초래했다”고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 29일 인천 중구 자유공원을 찾아 맥아더 장군 동상을 참배 후 이동하고 있다. 인천=뉴스1

장 대표는 이날 인천관광공사에서 열린 현장 최고위원회에서 "이재명 정권이 사법 파괴와 입법 독재에 몰두하는 사이 민생에 심각한 구멍이 뚫리고 있다"며 이같이말했다.

그는 "우선 화재의 원인을 밝히는 것이 가장 중요하고, 가장 신속하게 복구하는것이 그다음"이라며 "정부는 화재 원인을 철저히 규명하고 재발 방지 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

그는 인천 원도심 부흥 프로젝트인 '제물포 르네상스'를 거론하면서 "인천 원도심의 얼굴을 바꾸고 인천과 대한민국의 도약을 이끄는 발판이 될 것"이라며 "제2의 황금기를 열어갈 인천항 내항 재개발 사업이 흔들림 없이 추진되도록 끝까지 지원하겠다"고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 29일 인천 중구 인천관광공사에서 열린 현장최고위원회의에서 모두 발언을 하고 있다. 인천=뉴스1

경인 전철 지하화 사업에 대해서는 "인천의 경쟁력을 강화하는 핵심 과제"라며 "철도 지하화 종합계획에 경인선이 반영될 수 있도록 지원하고 인천·서울·경기 지역 간 조정이 필요한 부분에서는 우리 당이 중심이 돼 핵심적인 역할을 하겠다"고 밝혔다.

이날 현장 최고위원회의에 앞서 장 대표 등 국민의힘 지도부는 인천 자유공원 내 맥아더 동상을 참배했다.