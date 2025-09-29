여전히 고단한 고령층, 상대적 빈곤율 39.8%로 증가세

고령층 84.1%는 연명의료 반대

66세 이상 연령층 중 중위소득 대비 50% 이하 소득을 가진 비율을 의미하는 은퇴연령층의 상대적 빈곤율이 2년 연속 증가세를 보이며 2023년 40%에 육박했다. 적정 소득을 올리지 못하고 있는 노인들이 열악한 일자리를 중심으로 일을 계속하면서 고령자 고용률은 지난해 38%를 넘었고, 65~79세 고령자의 절반 이상은 “생활비에 보태기 위해” 장래에도 일하기를 원했다. 고령자가 인식하는 주관적 노인연령은 71.6세였고, 고령자 10명 중 8명 이상은 무의미한 연명의료를 반대하는 것으로 조사됐다.

서울 마포구 서부고용복지플러스센터를 찾은 시민들이 중장년일자리상담을 받고 있다. 뉴시스

통계청은 이런 내용을 담은 ‘2025 고령자 통계’를 29일 발표했다. 통계청에 따르면 올해 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 20.3%인 1051만4000명으로 파악됐다. 65세 이상 인구가 전체 인구에서 차지하는 비중이 20%를 넘으면 초고령사회로 분류된다. 고령인구 비중은 올해 처음으로 전체 인구의 20%를 넘어서고, 2036년 30%, 2050년에는 40%를 상회할 것으로 전망됐다. 생산연령인구(15~64세)에 대한 고령인구(65세 이상) 비중을 의미하는 노년부양비는 올해 29.3명에서 2050년에는 77.3명으로 크게 늘어난다.

초고령사회로 진입한 가운데 경제적 어려움을 겪는 노인들은 늘고 있다. 2023년 기준 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 39.8%로 전년보다 0.1%포인트 늘었다. 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 2016년 44.8%에서 2021년 39.3%를 기록할 때까지 점진적으로 감소했지만 2022년 39.7%로 증가 전환한 뒤 2023년 40%에 육박하는 등 2년 연속 증가세를 기록하고 있다.

한국 은퇴연령층 빈곤율(2022년 기준)은 영국(14.9%), 프랑스(6.1%), 캐나다(11.6%) 등 주요국은 물론 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높았다. 다만, 소득분배의 불평등 정도를 나타내는 지니계수는 0.380으로 전년(0.383)보다 소폭 줄었다. 지니계수는 0에 가까울수록 평등하다는 의미다.

65세 이상 고령자의 연금 수급률은 2023년 기준 90.9%로 전년보다 0.5%포인트 늘었다. 다만, 월평균 연금 수급액은 69만5000원에 머물러 70만원을 밑돌았다. 여성의 연금수급률은 87.4%로 남성(95.4%)보다 8.0%포인트 낮았다.

상당수의 고령층은 정년이 지난 이후에도 일을 하며 고단한 삶을 이어갔다. 지난해 기준 65세 이상 고령자의 고용률은 38.2%로 전년(37.3%)보다 0.9%포인트 증가했다. 고령자 고용률은 2015년 이후 9년 연속 증가세를 기록 중이다. 고령층은 주로 안정성이 낮은 일자리에 종사했다. 2024년 65세 이상 취업자의 직업별 비중은 단순노무종사자가 34.8%, 농림어업 숙련종사자가 21.8%에 달했다. 통계청은 “전체 취업자와 비교하면 단순노무종사자와 농림어업 숙련종사자의 비중이 높고, 관리자 전문가 및 사무종사자의 비중은 상대적으로 낮았다”고 밝혔다. 올해 기준 65~79세 고령자의 57.6%는 장래에도 일하기를 원했다. 이는 전년보다 0.4%포인트 상승한 수치다. 근로 희망 사유로는 ‘생활비 보탬’이 51.3%로 가장 많았고, ‘일하는 즐거움’이 38.1%로 뒤를 이었다.

2023년 기준 65세 이상 고령자가 인식하는 주관적 노인 연령은 71.6세로 나타났다. 65세 이상 고령자 79.1%가 노인을 70세 이상으로 생각했다. 65세 이상 고령자 중 84.1%는 무의미한 연명의료를 반대했다. 연명의료는 임종과정에 있는 환자에게 심폐소생술, 혈액투석 등 치료 효과 없이 임종과정 등 기간만을 연장하는 것을 말한다. 무의미한 연명 치료를 반대하는 비중은 남녀 각각 85.3%, 83.3%로 나타났다.

지난해 65세 이상 고령자 중 자신의 현재 삶에 만족하고 있는 사람의 비중은 35.5%로 전년 대비 3.6%포인트 증가했지만, 전체 인구 평균(40.1%)보다는 낮았다. 자신의 사회·경제적 성취에 만족한다고 응답한 비율은 33.2%로 전년보다 6.6%포인트 증가했지만, 역시 전체 평균(35.7%)에 미치지 못했다.