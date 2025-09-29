오세훈, 한강버스 열흘만 운영 중단에 “시민께 정말 송구”

오세훈 서울시장이 한강버스 운영 일시 중단에 대해 “시민 여러분께 정말 송구하다”고 말했다.

오 시장은 29일 시청에서 열린 서울시 주택공급 대책 기자설명회에서 “추석 연휴 때 가족들과 함께 한강버스를 타고 연휴를 즐기려는 계획을 세운 시민들도 계셨을 텐데, 그 기간 운행을 하지 못해 저도 참 아쉽고 안타깝다”며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 29일 서울 중구 시청 브리핑룸에서 서울시 주택공급 대책 기자설명회에 참석하고 있다. 뉴스1

그러면서 “열흘정도 운행을 통해 나타났던 기계적 결함이 몇번 발생하다 보니 시민들 사이 불안감이 생겼던 것도 사실”이라면서 “운항을 시작했다 중지하는 데 대한 상당한 여론의 중압감을 느낄 수 있었을 텐데, 그런 부담을 뒤로 하고 허심탄회하게 전문가로서의 의견을 듣는 기회를 가지는 게 좋겠다고 판단했다”고 배경을 설명했다.

이어 “일정기간 운행 정지하는 상태에서 심도있는 안정화 방안을 강구하는 것이 좋겠다는 건의가 있었고, 한달 정도면 안정화할 수 있다는 의견이 있어 수용했다”고 덧붙였다.

오 시장은 “한달 정도 지연하더라도 1, 2년 운행하는게 아닌 이상 충분히 안정화시킬수 있다면 그게 바람직하겠다는 생각”이라며 “다시 한번 탑승 계획했던 시민들에게 송구스럽다는 말씀을 드린다”고 말했다.

29일 서울 강서구 한강 마곡도선장에 정박된 한강버스에서 관계자들이 작업을 하고 있다. 뉴시스

서울시는 이날부터 약 한 달간 한강버스 승객 탑승을 일시 중단하고, 성능 고도화와 안정화를 위한 ‘무승객 시범운항’으로 전환한다. 정식운항 개시 후 잇따르는 선박 고장이 원인으로 지목된다. 지난 22일에는 잠실행 선박이 운항 중 방향타 고장이 발생했고, 같은 날 마곡행도 운항 준비 중 전기 계통 문제가 생겨 결항했다. 26일에도 운항 중 방향타 고장이 발생했다. 이처럼 선박 고장이 반복되자, 시는 전날 운항 중단을 결정했다.

박진영 서울시 미래한강본부장도 이날 브리핑에서 “이용자들에게 실망과 불편을 끼친 점에 대해 사과드린다”며 고개를 숙였다. 다만 ‘운항 결정이 성급했다’는 지적에는 “(정식운항 전) 6개월 동안 테스트 기간을 거쳤던 만큼 조급하거나 무리한 시작이라고는 판단하지 않는다”며 “그러나 예측을 넘어서는 문제가 발생해 시범운항을 통해 테스트하자고 결정했다”고 설명했다.