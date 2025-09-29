경찰, 국정자원 화재 규명 위해 리튬전지 전담팀 파견

경찰이 정부 전산망 마비 사태를 일으킨 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 원인을 규명하기 위해 리튬전지 전담 수사팀을 파견했다. 경찰은 이번 화재로 8개 시스템에 차질을 빚고 있는 것으로 나타났다.

29일 오전 대전 국가정보자원관리원 화재 3일차 합동감식이 시작된 가운데, 감식반이 화재 현장에서 반출한 리튬이온 배터리를 운반하고 있다. 뉴스1

박성주 경찰청 국가수사본부장은 29일 정례 간담회에서 대전경찰청 형사과장을 중심으로 20명 규모의 수사전담팀을 편성해 수사를 진행하고 있다고 밝혔다. 특히 서울경찰청에 있는 리튬전지 전담부서 과학수사요원 3명도 추가로 감식에 투입했다. 박 본부장은 “현재까지 당일을 제외하고 3회 정도 현장감식을 실시했다”며 “관련자 조사, 폐쇄회로(CC)TV, 합동감식 등 확보한 자료를 토대로 원인을 정확하게 규명하겠다”고 말했다.

경찰은 화재 발생 이틀째인 지난 27일부터 화재가 발생한 전산실 내에서 배터리 이전 작업 중이었던 업체 관계자 7명을 불러 당시 상황에 대해 조사했다. 경찰이 확보한 CCTV에는 불이 난 전후 상황이 담겨있으나 정확한 발화 지점은 담기지 않은 것으로 전해졌다. 화재가 발생한 배터리도 녹아 이전 작업 중 배터리 전원이 꺼진 상태였는지도 판별이 쉽지 않은 상황이다.

경찰은 이번 화재 피해를 입은 96개 시스템 중 경찰 관련 8개 서비스에도 차질이 생겼다고 밝혔다. 국민비서 서비스가 멈추면서 범죄경력회보서 신청·처리 알림과 우편발송 자동화 시스템은 제대로 작동하지 않고 있다. 실종아동, 여성 등 사회적 약자 종합지원체계도 로그인이 안 되고 있고, 유실물 종합 관리 시스템은 접수 문자 알림 서비스가 정상적으로 이뤄지지 않고 있다. 경찰 헬기 16대를 관리하는 항공시스템도 차질이 생겨 부품 수리, 헬기 위치 등을 수기로 관리하고 있다.

박 본부장은 “112는 자체 시스템을 갖추고 있고 경찰 대면업무 시스템은 정상 작동 중”이라며 “대전 시스템하고 연계한 기능 일부에서 장애가 발생한 것”이라고 설명했다.