[포토] 수지 '빛나는 등장'

배우 수지가 29일 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’의 제작발표회에 참석하고 있다.

‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디​다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 어떤 기상천외한 스토리를 펼쳐낼지 기대를 모으고 있다.