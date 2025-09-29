[포토] 수지 '빛나는 등장'

배우 수지가 29일 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’의 제작발표회에 참석하고 있다.
‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 어떤 기상천외한 스토리를 펼쳐낼지 기대를 모으고 있다.
배우 수지가 29일 조선 팰리스 서울 강남에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘다 이루어질지니’의 제작발표회에 참석하고 있다.
‘다 이루어질지니’는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 어떤 기상천외한 스토리를 펼쳐낼지 기대를 모으고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지