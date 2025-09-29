[속보] 한일 정상회담 내일 부산서 개최… “양국 간 협력 심화·외연 확장”

“소통과 협력의 선순환 의지”

부산서 정상회담 “지방 활성화”

이재명 대통령이 30일 이시바 시게루 일본 총리와 부산에서 한일 정상회담을 갖는다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난 8월23일(현지시간) 일본 도쿄 총리 관저에서 소인수 정상회담에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 이재명 대통령 SNS

위성락 국가안보실장은 이날 오후 용산 대통령실에서 한일 정상회담 관련 간담회를 열고 “이번 정상회담은 지난 8월 방일에 대한 일본 총리의 답방이 한 달 만에 이뤄지면서 셔틀 외교 복원이 정착됐다는 의미를 가진다”며 “신정부 출범 3개월여 만에 상호 방문을 완성해 소통과 협력의 선순환을 공고히 하겠다는 의지가 천명됐다”고 말했다.

이어 “일본 총리가 양자 방한을 계기로 서울 이외의 도시를 방문하는 건 지난 2004년 7월 고이즈미 전 총리가 제주도를 방문해 노무현 전 대통령과 정상회담을 가진 이후 21년 만의 일”이라며 “지난 방일 때 이 대통령이 다음 정상회담을 한국의 지방에서 갖자는 제안을 한 바 있다”고 설명했다.

부산에서 정상회담이 개최되는 것에는 “지방 활성화와 관련한 양국의 협력 의지를 강조하는 기회가 될 것”이라며 “양국 간 협력 심화뿐만 아니라 협력의 외연을 확장하는 장이 될 것”이라고 밝혔다.

위성락 국가안보실장이 23일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 유엔 총회 기조연설, 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴욕=연합뉴스

그러면서 “양국 공통의 사회문제인 인구 문제와 지방 활성화 방안을 논의하고, 서로의 경험을 공유하기 위한 양국 간 협의체 운영과 인공지능(AI)·수소를 비롯한 미래 산업 협력 확대 등, 지난 회담의 후속 조치를 논의하고 이행을 가속화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

또 “격변하는 지정학적 환경과 무역 질서 속에서 협력의 파트너로서 한일이 함께 고민하고 기여하는 방안으로 논의의 지평을 확대하는 기회가 될 것”이라며 “(이시바 총리가) 퇴임 후에도 정계 중견 정치인으로서 한일 관계의 발전과 성장을 위해 역할 해줄 것을 논의하는 자리도 될 것”이라고 했다.