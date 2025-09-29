대구 달서구, ‘2025 대한민국 지방자치 행정대상’ 수상

대구 달서구는 ‘2025 대한민국 지방자치 행정대상’을 받았다고 29일 밝혔다.

달서구에 따르면 최근 국회도서관 대강당에서 열린 시상식에서 민선 8기 이후 공약 이행, 투명·청렴, 지역 특성화 정책 등 전 분야에 걸쳐 고른 평가를 받아 이 상을 받았다.

이태훈(가운데) 달서구청장과 직원들이 수상 후 단체 기념촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

시상은 대한민국의정대상·지방자치행정대상 조직위원회가 주관하며, 전국 지자체를 대상으로 공약 이행 수준, 투명성·청렴성, 지역 특화 시책 등을 다각도로 평가해 우수 자치단체를 선정한다.

달서구는 민선 8기 6대 분야, 59개 공약사업을 체계적으로 추진해 주민 체감 성과를 창출했다. 구민평가단 운영과 홈페이지 공개 등 열린 행정으로 한국매니페스토실천본부 주관 ‘전국기초단체장 공약이행평가’ 2년 연속 최고등급(SA)도 기록했다. 또한 청렴도 평가에서 전국 유일 12번째 ‘우수기관’으로 선정되는 등 신뢰 행정을 공고히 해왔다.

디지털 전환과 도시경쟁력 측면에서도 성과를 냈다. 달서구는 대구·경북 기초단체 최초로 국토교통부 ‘스마트도시 인증’ 및 재인증을 획득했으며, 기후위기 대응 노력으로 대구 최초 ‘그린시티’ 선정을 달성했다. 이와함께 인구위기에 선제 대응하는 전국 유일 ‘결혼친화도시’ 조성을 통해 차별화된 도시 브랜드를 구축하기도 했다.

이태훈 달서구청장은 "달서구의 더 높은 도약과 주민 행복을 위해 더 정진하라는 격려로 받아들이겠다"고 말했다.