국힘 송언석 “김혜경 여사 재판도 빨리 진행해야… 남은 것은 대법원”

“대법원, 법률과 양심에 따라 소신 있게 최종심 빨리 진행해야”

송언석 국민의힘 원내대표는 29일 “이재명 대통령의 재판 뿐만 아니라 김혜경 여사의 선거법 위반 재판도 빨리 진행돼야한다”고 했다.

유엔 총회와 순방 일정을 마친 이재명 대통령이 25일(현지 시간) 미국 뉴욕 JFK 공항에서 김혜경 여사와 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 뉴시스

송 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 정책의원총회에서 “김 여사는 지난해 2월 14일 선거법 위반으로 기소됐다. 선거법상 금년 2월에 이미 판결이 나왔어야 하지만 2심 유죄 판결이 겨우 지난 5월에 나왔고 남은 것은 대법원”이라며 이같이 말했다.

그는 “대법원은 남의 눈치 보지말고 법률과 양심에 따라 소신 있게 최종심을 빨리 진행해야 할 것”이라며 “법원은 대통령의 재판에 대해서는 헌법 84조와 관련해 중지한다고 했지만 영부인에 대해서는 헌법을 논할 필요가 없다”고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '이재명 정권 무능 외교 국격 실격 대응 특별위원회' 1차 회의에서 안경을 만지고 있다. 뉴시스

이어 “영부인이 유죄판결을 받는다고 해서 국정이 중단될 일이 있겠느냐”며 “전혀 없다. 더불어민주당이 대법원에 대한 강한 압박 드라이브를 거는 이유 중에는 김혜경 여사를 위한 압박 목적이 포함돼 있지 않을까 하는 분석도 나오고 있다”고 말했다.

송 원내대표는 “우리 국민의힘은 야당으로서 대한민국 헌법을 지키고 법치주의를 지키고 삼권분립을 지키기 위해서 열심히 싸우겠다”며 “마지막까지 싸우겠다. 하지만 사법부의 명예, 사법부의 독립은 최종적으로 사법부가 스스로 나서야 가능하다는 점을 사법부에서 잘 인식하기 바란다”고 했다.