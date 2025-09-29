환율 도로 1,300원대로…약 두달 만에 최대 폭 하락

원/달러 환율이 3거래일 만에 도로 1,300원대로 내려왔다.
29일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 13.7원 내린 1,398.7원을 기록했다. 이날 낙폭은 지난달 4일(16.2원) 이후 최대다.
환율은 3.4원 내린 1,409.0원에서 출발해 꾸준히 낙폭을 키워 장중 저가로 마감했다.
환율은 지난 24일 장중 1,400원을 넘었고 25일에는 주간거래 종가 기준 1,400원대로 올라섰으며 26일엔 1,410원대로 더 상승했다.
미국의 3천500억달러 현금 투자 압박 등 통상 관련 불확실성과 미 금리인하 기대 약화가 배경으로 풀이됐다.
이날은 달러 약세와 외국인 주식 순매수에 더해 분기 말을 앞두고 수출업체의 네고 물량이 늘어난 점이 영향을 준 것으로 설명됐다.
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.44% 내린 97.948을 나타냈다. 달러 약세 배경으로 미 연방정부 셧다운 우려 등이 꼽힌다.
코스피는 전장보다 45.16포인트(1.33%) 오른 3,431.21에 거래를 마쳤다. 외국인은 유가증권시장에서 약 4천457억원어치를 순매수했다.
오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 939.89원이었다. 전 거래일 오후 3시 30분 기준가보다 3.19원 하락했다.
엔/달러 환율은 0.64% 내린 148.806엔이었다.
<연합>