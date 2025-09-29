전북 첫 반려동물 동반 캠핑장 ‘오수의견’ 개장

‘오수견의 고장’ 전북 임실에 반려동물과 함께 머무를 수 있는 공공 캠핑장이 문을 열었다.

29일 전북도와 임실군에 따르면 임실 오수면 금암리에서 ‘오수의견 국민여가 캠핑장’ 개장식을 열고 본격 운영에 들어갔다. 반려동물과 함께 즐길 수 있는 공공 캠핑장이 마련된 것은 전북에서 이번에 처음이다.

개장식에는 김관영 전북도지사와 심민 임실군수, 도·군의원, 반려 가족과 지역 주민들이 참석해 새로운 관광자원의 탄생을 함께 축하했다.

‘오수의견 국민여가 캠핑장’은 부지 9000㎡ 규모로 오토캠핑 데크 22면과 카라반 사이트를 갖췄다. 반려동물을 위한 샤워실과 위생 관리 시설 등 맞춤형 편의시설을 함께 마련했다.

인근 ‘오수반려누리’는 반려 행동 교정, 미용·문화 교육, 전시실, 펫 목욕탕, 10월 개장을 앞둔 펫카페, 넓은 운동장 등을 갖춘 복합 체험공간으로 운영된다. 반려동물과 함께 휴식하며 배우고 즐기는 공간으로 활용될 전망이다.

이 사업은 민선 8기 김관영 도지사의 공약으로, 반려동물 산업을 전북의 신성장 동력으로 키우기 위한 핵심 프로젝트다. 도는 총 100억원을 투입해 캠핑장과 반려동물 복합문화공간 ‘오수반려누리’를 함께 조성했다. 이를 통해 반려 가족에게는 새로운 여가 문화를, 지역에는 관광 활성화와 경제적 파급 효과를 기대하고 있다.

김관영 전북도지사는 “사람과 반려동물이 함께 행복한 시간을 보낼 수 있는 전국 최고 수준의 공공 캠핑장”이라며 “반려 산업을 관광·문화 분야와 연계해 1500만 반려인 시대에 부합하는 전국 최고의 반려 문화 거점으로 육성할 것”이라고 말했다.