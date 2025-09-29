정부, 제4차 계획기간 국가 배출권 할당계획안 2차 설명회 개최

환경부가 ‘제4차 계획기간(2026~2030) 국가 온실가스 배출권 할당계획안(이상 제4기 할당계획)’에 대한 의견 청취를 위해2차 설명회를 30일 개최한다.

환경부는 30일 서울 동작구 전문건설공제조합에서 2차 설명회를 개최한다. 정부는 이번 설명회를 통해 4차 계획기간 할당 기준에 대한 세부 내용을 추가로 공개할 계획이다. 제4기 할당계획은 2026년부터 2030년까지 5년간 온실가스 감축을 위한 배출권 할당과 거래 기준이 되는 핵심 제도다. 한국 정부의 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성에 필요한 발전, 산업, 수송 등 주요 부문의 감축 책임과 비용 부담을 할당계획을 통해 구체화한다.

현장 참석 외에도 환경부 유튜브로 이날 오전 10시 30분부터 실시간으로 중계하고 10월 2일까지 온라인 의견 접수를 병행할 예정이다. 제4기 할당계획(안)에 대한 의견은 설명회 중 온라인 채널 실시간 댓글 또는 10월 2일까지 3일간 이메일을 통해 제출할 수 있다.

오일영 환경부 기후변화정책관은 “제4기 할당계획 수립 과정에서 수차례 간담회를 개최하여 산업계, 시민사회, 배출권시장 전문가 등 다양한 입장의 이해관계자 의견을 수렴했다”라며, “그간 제출받은 의견을 고려하여 ‘2030 NDC’를 달성할 수 있는 합리적인 계획을 수립하겠다”라고 밝혔다.