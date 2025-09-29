예산안 대치에 美 정부 ‘셧다운’ 초읽기… 트럼프 “공무원 해고” 엄포 속 여야 회동

30일 처리시한… 공화, 임시예산안 추진

민주 “오바마케어 보조금 연장을” 대립

미국 의회가 연방정부 셧다운(일시적 업무 정지)을 목전에 두고서도 이를 막는 데 필요한 단기 지출법안 처리를 두고 여전히 대치하고 있다. 셧다운이 임박하자 도널드 트럼프 대통령이 직접 여야 지도부를 만나기로 했다.



존 튠 공화당 상원 원내대표는 28일(현지시간) NBC 인터뷰에서 야당인 민주당이 관심 의제를 위해 연방정부를 “인질”로 잡았다고 비판했다. 튠 원내대표는 “이건 완전히 민주당에 달려 있다”면서 “지금 당장 상원에 있는 책상 위에 법안이 놓여 있다. 우리는 오늘 법안을 들고 처리할 수 있다”고 말했다.

미국 연방의회 의사당 건물. 연합뉴스

미국 의회는 2025 회계연도가 끝나는 이달 30일 이후 정부 예산안에 합의하지 못하고 있다. 회계연도 종료 이후에도 정부 기관을 운영할 수 있는 7주짜리 단기 지출법안(임시예산안)이 지난 19일 하원에서 공화당 주도로 통과됐으나 같은 날 상원에선 부결됐다. 예산안이 처리되지 않으면 10월 1일부터 일부 연방정부 기관 활동이 중단된다. 민주당은 공공의료보험인 ‘오바마 케어’ 보조금 지급 연장 등을 요구하며 임시예산안 처리에 반대하고 있다. 전임 조 바이든 행정부에서 시행된 보험료 보조금은 올해 말 만료될 예정이다. 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 ABC방송 인터뷰에서 “우리의 입장은 매우 분명하다. 예산 삭감을 취소하고, 비용을 낮추며, 의료서비스를 지키라는 것”이라고 말했다.



셧다운을 앞두고 트럼프 대통령은 29일 여야 지도부를 직접 만나기로 했다. 이 자리에는 민주당 척 슈머 상원 원내대표와 제프리스 하원 원내대표, 공화당 튠 원내대표와 마이크 존슨 하원의장이 참석한다. 트럼프 대통령은 정부 셧다운 사태가 발생하면 자신의 국정과제 우선순위에 맞지 않는 연방 부처 및 기관의 공무원을 대거 해고하겠다고 경고하면서 민주당을 압박하고 있다. 슈머 원내대표는 NBC 인터뷰에서 “한 정당이 완전히 당파적인 법안을 만들고서는 ‘이걸 받거나, 나가라’고 말하는 방식으로 해서는 안 된다”고 말했다.