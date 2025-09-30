BYD 전기 세단차 ‘씰’ …국내시장 공략 본격화

4690만원… 최대 530마력

중국 전기차 제조사 BYD가 4000만원대의 전기 세단 차량을 전면 배치하며 국내 시장을 공략하고 있다.



29일 BYD에 따르면 지난 8월 출시된 중형 전기 세단 씰(SEAL?사진)의 국내 판매가격은 약 4690만원이다. 호주(6만1990호주달러), 일본(605만엔)보다 최대 1000만원 이상 낮은 수준이다.



씰은 듀얼모터가 탑재된 AWD 모델로 동급 대비 고성능 사양이 적용됐다는 평가를 받는다. 전·후방 각각 160킬로와트(㎾), 230㎾ 출력 듀얼모터가 들어가며 최대 출력 390㎾(530마력)를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간(제로백)은 3.8초다.



배터리와 차체를 일체화한 셀투바디(CTB) 기술도 최초로 적용됐다. CTB 구조는 충돌 시 충격을 흡수?분산하며 안전성을 높인다. 씰에는 3D 서라운드 뷰 모니터뿐 아니라 어댑티브 크루즈 컨트롤, 차선 유지 보조 등 첨단 운전자 보조기능이 모두 기본사양으로 탑재됐다.