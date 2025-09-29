‘뒷심 부족’ 롯데, 가을야구 DNA 심는다

8년 연속 PS 진출 실패 ‘충격’

선발진 붕괴·장타력 부재 도마

프로야구 롯데가 지난 28일 잠실 두산전에 패하며 2018년 이후 8년 연속 포스트시즌 진출 실패라는 쓰라린 결과를 받아들여야 했다.



지난달 6일까지만 해도 롯데는 58승45패3무로 승패 마진이 +13이나 돼 가을야구가 눈앞이었다. 1위 팀과 승차는 4경기에 불과했고, LG·한화와 함께 ‘3강’으로 대접받았다. 그러나 곧바로 믿을 수 없는 12연패에 빠지며 벌어 놓은 승리 마진을 다 날렸고, 이후에 5연패와 4연패가 나오며 살아나지 못했다. 후반기 성적만 보면 28일까지 19승31패3무, 승률 0.380으로 10개 구단 중 9위에 그쳤다.

롯데 김태형 감독. 뉴시스

가장 큰 이유는 선발진의 붕괴다. 찰리 반즈를 보내고 영입한 외국인 투수 알렉 감보아가 전반기까지 호투를 선보였지만 후반기 체력 저하를 드러내며 추락했다. 미국에서 한 번도 100이닝을 넘겨본 적 없던 감보아를 휴식이나 관리 없이 기용한 것이 결국 탈이 나고 말았다. 여기에 10승 투수 터커 데이비슨을 버리고 선택한 빈스 벨라스케즈는 1승4패 평균자책점 9.93이라는 최악의 성적표로 팀에 도움이 되지 못했다.



롯데는 올 시즌 팀 홈런이 28일 기준 75개로 100개가 안 되는 유일한 팀으로 수년째 해결하지 못한 장타력 부재를 올해도 유지한 채 시즌을 치러야 했다.



이제 롯데가 내년에 달라지기 위해서 김 감독을 포함한 롯데 선수단은 모두가 마무리 훈련부터 뼈를 깎는 각오로 재무장해야 할 시점이 됐다. 외국인 선수에 대한 고민으로 마운드 강화와 장타력을 높일 수 있는 타선까지 선수 구성의 변화부터 시작해야 한다는 목소리다.