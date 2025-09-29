홍명보호, 수비만 11명 소집… 스리백 실험 계속

파라과이 평가전 앞두고 명단 발표

황희찬·황인범 다시 불러 중원 강화

부상과 부진으로 대표팀에서 제외됐던 ‘황소’ 황희찬(울버햄프턴)과 ‘중원 사령관’ 황인범(페예노르트)이 ‘홍명보호’에 다시 돌아왔다. 월드컵 대비 수비 전술로 스리백을 시험 중인 홍명보 감독은 수비수만 11명을 소집하며 남미 강호들과의 평가전 2연전에서 옥석 가리기에 나선다.

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 29일 서울 종로구 축구회관에서 축구국가대표팀 친선경기 10월 소집명단을 발표하고 기자의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

홍명보 축구대표팀 감독은 29일 서울 종로구 축구회관에서 10월 A매치 기간 브라질, 파라과이와 평가전에 출전할 26명의 명단을 발표했다. 홍명보호는 서울월드컵경기장에서 다음 달 10일 브라질, 14일에 파라과이와 평가전을 치른다.

황희찬은 지난 6월 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 이후 4개월 만에 대표팀에 복귀한다. 손흥민(LAFC)과 함께 ‘쌍포’로 활약하던 황희찬은 잦은 부상과 실전 감각 저하로 지난 9월 A매치 명단에 포함되지 못했다. 황희찬은 지난달 30일 에버턴전에서 시즌 첫 골을 넣으며 출전시간을 늘려가고 있다. 홍 감독은 황희찬에 대해 “충분히 좋은 활약을 하고 있고 경기도 뛰고 있기 때문에 뽑았다”고 발탁 이유를 밝혔다. 홍명보호의 핵심 미드필더인 황인범도 종아리 부상을 떨쳐내고 4개월 만에 대표팀에 복귀한다.



주장 손흥민을 비롯해 이강인(파리 생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨), 이재성(마인츠) 등 해외파 주축 선수들은 모두 부름을 받았다. 혼혈 선수로 지난 9월 인상적인 대표팀 데뷔전을 치른 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)도 다시 뽑혔다. 카스트로프는 지난 28일 프랑크푸르트전에서 골도 터뜨리며 공수에 걸쳐 빼어난 기량을 선보이고 있다. 지난달 소속팀 경기에서 무릎을 심하게 다친 홍 감독의 ‘애제자’ 박용우(알아인)는 부름을 받지 못했다.

홍 감독은 이번 명단에 수비수를 11명이나 뽑았다. 미드필더(9명)보다도 더 많다. 홍 감독은 지난 9월 미국 원정서 치른 미국, 멕시코와의 평가전에 이어 10월 A매치에도 스리백을 차용할 가능성이 커졌다. 스리백이 수비 전술의 플랜A인지 묻는 말에 홍 감독은 “정해놓기는 아직 빠르다. 지금은 스리백, 포백을 얘기하는 게 의미가 없다. 다만 브라질을 상대로 스리백이 얼마나 효율적일지는 실험할 것”이라고 말했다.