김현지 돌연 보직변경… 제1부속실장으로

대통령실, 조직개편 단행



부속실장은 국감 출석 의무 없어

김남준 前실장은 대변인으로 발령

국민의힘 “권력실세 감추기” 비판

대통령실이 29일 조직개편을 단행하면서 최근 국회 국정감사 출석 논란을 빚고 있는 이재명 대통령의 최측근 김현지(사진) 총무비서관을 제1부속실장으로 보직 변경했다. 또 다른 이 대통령의 최측근인 김남준 제1부속실장은 대변인으로 보직 변경돼 강유정 대변인과 함께 ‘2인 대변인 체제’를 구축하게 됐다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 서면브리핑을 통해 “대통령실 조직개편을 단행한다”며 “대변인을 추가해 대국민 소통을 더 늘리겠다. 김남준 1부속실장을 대변인으로 발령해 강 대변인과 함께 역할을 수행한다”고 밝혔다. 김남준 실장은 이 대통령이 성남시장이던 시절부터 함께해온 인물로 이른바 ‘성남라인’의 핵심 인사로 꼽힌다.



김남준 실장이 대변인으로 보직 변경되면서 제1부속실장 자리는 김현지 비서관이 이동하게 됐다. 총무비서관 자리로는 윤기천 제2부속실장이 이동했고 제2부속실장은 당분간 공석으로 남아있을 예정이다.



대통령실 부속실장은 국회 운영위원회 국정감사에 출석한 전례가 없는 것으로 알려졌다. 이에 최근 야권으로부터 국정감사 출석 압박을 받고 있는 김 비서관의 출석을 막으려는 의도로 김 비서관을 1부속실장으로 보직 변경한 것 아니냐는 지적도 나온다.

강훈식 비서실장. 뉴시스

정치권에서는 김 비서관의 운영위 국감 출석을 두고 논란이 이어지고 있다. 야권에서는 김 비서관의 증인 출석을 요구했지만 여당과 대통령실은 총무비서관을 증인으로 국감에 부르는 건 과도하다며 출석할 수 없다는 취지로 방어했다.

국민의힘은 김 비서관을 향한 맹공을 이어왔다. 국민의힘 최은석 원내수석대변인은 지난 25일 논평에서 “이 대통령이 각별히 아끼는 심복 앞에서는 한없이 고개를 숙이는 민주당의 모습이 애처롭다”며 “정진상, 김용을 넘어서는 최측근의 위세에 눌려 국정감사 의무마저 외면하는 초라한 행태”라고 지적했다. 최 원내수석대변인은 이어 “무엇보다 김 비서관은 이재명정부 인사 검증 실패의 원흉으로 지목되고 있다”며 “사법부에는 협박을 일삼으면서 권력 실세는 감추려 드는 이중적 태도, 바로 그 저열한 패거리 의식이 민주당의 민낯”이라고 꼬집었다.



대통령실은 이번 조직개편은 국정감사 출석과는 무관하다는 입장이다. 제1부속실장이 된 김 비서관의 국정감사 출석과 관련해 대통령실 관계자는 “본인은 국회에 나가지 않겠다고 이야기한 적이 없다”면서 “오늘도 확인했는데 관례와 국회에서 결정한 대로 따르겠다. 보직과 상관없이 국회에서 나오라고 하면 나가겠다는 것이 본인의 입장”이라고 설명했다.



강 실장은 조직개편과 관련해 “홍보소통수석 산하 디지털소통비서관을 비서실장 직할로 이동해 디지털 소통 기능을 더 확대하겠다”며 “정책홍보비서관실과 국정홍보비서관실을 통합해 정책홍보의 효율성을 도모하겠다”고도 발표했다. 또 “정무기획비서관을 정무수석 산하에 신설해 국회 및 제 정당과의 소통과 협력도 강화하겠다”고 말했다.