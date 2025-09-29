시몬스 침대, ‘블랙 시몬스 데이’ 프로모션 진행

수면 전문 브랜드 시몬스가 블랙 프라이데이 시즌을 앞두고 29일부터 ‘블랙 시몬스 데이’ 프로모션을 전개한다.

블랙 시몬스 데이 프로모션은 몬스의 대표 매트리스 컬렉션이자 침대업계 메가히트 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'를 특별한 혜택에 만날 수 있는 행사로, 시몬스 최상위 매트리스 제품인 ‘뷰티레스트 블랙’을 포함해 다양한 제품을 한인된 가격에 구매할 수 있다.

푸짐한 사은품도 마련했다. 500만원 이상 구매시 매트리스 커버 1개와 10만원 상당 룸 스프레이를 증정하고, 1100만원 이상 구매시에는 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 구스 듀벳 및 룸 스프레이 등 147만원 상당 사은품을 증정한다.

뷰티레스트 블랙 구매 시에는 퀸즈밀러 프리미엄 구스 듀벳 1개와 블랙 포레스트 구스 듀벳 및 필로우, 디퓨저 등 최대 299만원 상당 사은품을 제공한다. 사은품은 한정 수량으로 조기 소진될 수 있다.

여기에 경기불황에 주목받고 있는 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이’를 통해 소비자들에게 이자 0원에 프리미엄 침대를 소유할 수 있는 혜택을 제공한다. 시몬스 페이는 시몬스 갤러리, 시몬스 맨션, 온라인몰에서 사용할 수 있다.

또 프로모션 기간 중 구매 고객 전원에 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료로 제공한다. 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등 주간 배송이 어려운 경우에는 매주 수요일 야간 배송을 받을 수 있는 ‘이브닝 배송’ 서비스를 운영한다.

블랙 시몬스 데이 프로모션 및 시몬스 매트리스 관련 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.