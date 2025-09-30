김성수 서울신문 사장 등 7명 …‘장한 고대언론인상’ 수상

고려대 언론인교우회는 제31회 ‘장한 고대언론인상’ 수상자로 김성수(사진) 서울신문 사장을 비롯해 손영신 부산일보 사장, 이재환 KBS 보도시사본부장, 박범수 MBC 뉴스룸국장, 이하원 조선일보 외교안보에디터를 선정했다고 29일 밝혔다.



김 사장은 고려대 국어교육학과를 졸업하고 1993년 서울신문에 입사해 편집국 부국장, 논설위원, 마케팅본부장, 콘텐츠본부장을 지냈다. 손 사장은 사회학과를 졸업하고 1994년 부산일보에 입사해 편집국장, 전략기획 담당 이사를 역임했다. 이 본부장은 서어서문학과를 졸업하고 1995년 2월 KBS에 입사해 네트워크부장, 국제부장 등을 지냈고, 박 국장은 국어국문학과를 졸업하고 1997년 MBC에 입사해 정치팀장, 취재센터장을 거쳤다. 이 에디터는 정치외교학과를 졸업하고 1993년 조선일보에 입사 후 TV조선 정치부장, 메인뉴스 앵커를 역임했다.