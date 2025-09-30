F1 머신, 10월 용인서 ‘굉음 질주’

경기도, 주행이벤트 ‘쇼런’ 유치

지역경제·관광 활성화 등 기대

국내에도 ‘F1(formula 1)’ 열풍이 거세게 부는 가운데 경기도가 다음 달 12일 용인 스피드웨이에서 F1 쇼런(Show Run·주행 이벤트) 행사를 개최한다.



F1은 세계자동차연맹(FIA) 규정에 따라 차체와 엔지니어, 타이어 등을 갖추고 치르는 경주이다. 올림픽·월드컵과 함께 세계 3대 스포츠 행사로 꼽힌다. 국내에선 ‘F1 더 무비’가 누적 관객 수 500만을 돌파하면서 올해 영화 매출액 1위를 달리는 등 심상찮은 열기를 드러내고 있다.



29일 도에 따르면 이번 행사는 국내에서 F1 머신(자동차)의 주행을 직관할 수 있는 흔치 않은 기회다. 쇼런은 도내 유일의 레이스 서킷(자동차 경주장)인 에버랜드 용인 스피드웨이에서 열린다. 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀 소속 드라이버인 발테리 보타스가 참여한다.



도는 쇼런 행사에 약 3만명의 관광객이 몰릴 것으로 내다봤다. 지역경제·관광 활성화와 함께 모터스포츠 문화 확산 등의 효과를 기대한다. 아울러 이번 행사를 계기로 모터스포츠 산업을 연계한 비즈니스 이벤트·컨벤션 등 마이스(MICE) 행사를 지속해서 유치할 계획이다.



행사 당일에는 F1체험존, 희귀차량전시, 하프타임쇼, 서킷 체험 스피드 택시 등 다양한 이벤트가 마련된다.



경기도 관계자는 “앞으로도 F1 쇼런 같은 기술 융합형 이벤트를 적극적으로 유치해 도민들에게 특별한 경험을 제공하고, 용인시가 모터스포츠와 마이스 산업을 아우르는 관광·스포츠 중심지로 도약하도록 지원하겠다”고 말했다.