이억원 “부동산 시장, 필요시 언제든 대응”

이억원 금융위원장이 29일 은행권의 생산적 금융 확대를 위해 자본규제 합리화를 계속 추진하겠다고 말했다. 특히 부동산 시장과 가계부채 안정화 방안과 관련해서도 “필요시 언제든지 대응방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

이억원 금융위원장이 29일 서울 중구 은행회관에서 열린 금융위원장·은행장 간담회에서 발언하고 있다. 공동취재

이 위원장은 이날 서울 중구 은행연합회에서 은행연합회장과 20개 국내은행은행장들이 참석한 가운데 취임 후 첫 은행장 간담회를 하고 이같이 말했다. 이 위원장은 생산적 금융과 소비자 중심 금융, 신뢰 금융 등으로 대전환 필요성을 강조하고, 이를 위해 가장 중요한 과제가 은행권 자본규제 합리화라고 말했다.

그는 “은행들은 다른 기업과 달리 이익을 낼수록 비판 받아왔다”면서 “은행이 담보와 보증에 기대 손쉬운 이자 장사로 이익을 내는 반면 이에 걸맞은 변화와 혁신은 부족했다는 인식에 기반한다”고 말했다.

가계부채 관리, 취약 산업의 사업 재편 등 금융산업 및 경제 리스크 요인 관리도 주문했다. 특히 최근 금융권에 잇따른 해킹 사고로 중요성이 커지고 있는 금융 보안 점검의 필요성을 강조했다.

이 위원장은 “징벌적 과징금 도입, 정보보호최고책임자 권한강화등 다양한 제도개선 과제를 신속하게 추진해 나갈 것”이라면서 “은행장들 역시 자기 책임하에 전산 시스템 및 정보보호체계 전반을 재점검하고 내부 관리체계 강화를 서둘러달라”고 당부했다.

최근 발생한 국가정보자원관리원 화재 사고와 관련해서는 금융서비스 장애 내용과 대체 거래수단을 국민에게 상세히 알려달라고 말했다.

이 위원장은 간담회 후 기자들과 만나 최근 주요 은행 대출 증가 폭이 늘어나고주택 가격 상승세가 지속하는 데 따른 추가 대출규제 가능성을 두고는 “부동산 시장, 가계부채 추이를 관계 부처와 계속 보고 필요하면 언제든지 대응방안을 마련해야 하고 준비 중에 있다”고 말했다.

생산적 금융이 은행권에 과도한 부담을 지우는 것이 아니냐는 지적에는 “자본 규제 합리화를 통해 은행권에 여력이 생기니까 이를 생산적 금융으로 보내라는 시장친화적 유인 구조이지 전혀 가지 않는 것을 가라고 강제하는 것이 아니다”고 답했다.