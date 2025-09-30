성북구형 공정무역 패션상품 3종 출시

지역 브랜드와 협업해 제작·홍보

라오스 생산 면 사용… 온라인 판매

서울 성북구가 성북공정무역센터, 성북스마트패션산업센터와 업무협약(MOU)을 체결하고 공동 개발한 ‘성북구형 공정무역 패션상품’ 3종을 출시한다.



29일 구에 따르면 이번 상품 개발에는 성북구 패션 공동브랜드 ‘유어즈’, 세계공정무역기구(WFTO) 공식 인증 수입업체 ‘어스맨’, 결혼이주여성 사회적협동조합 ‘알록달록협동조합’이 참여해 디자인부터 홍보 콘텐츠까지 지역과 협업해 상생 공동브랜드로 제작됐다.



라오스 현지 주민들이 직접 재배한 목화를 전통 베틀 방식으로 직조하고, 천연염료로 물들인 100% 면 공정무역 소재를 사용했다. 상품 3종은 성북스마트패션산업센터와 유어즈 온라인쇼핑몰에서 판매되며, 성북 거리 문화축제 ‘다다페스타’와 보문숲길 도서관 갤러리 존에서도 전시된다.



성북구공정무역센터는 지방자치단체 최초로 설립된 공정무역 기관으로 교육, 캠페인, 체험활동 등을 추진하고 있다. 성북스마트패션산업센터는 소공인과 청년창업자를 대상으로 통합 서비스를 제공해 지역의 지속 가능한 패션산업 성장에도 힘쓰고 있다.



이승로 성북구청장은 “공정무역 가치가 지역 경제와 연계되어 실질적인 상생 효과로 이어지길 바라며 앞으로도 다양한 주체들과 함께 지속가능한 윤리적 소비문화 확산을 적극 지원하겠다”고 말했다.