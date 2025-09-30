‘도마의 신’ 양학선, 마지막 銅 따고 은퇴

전국체전서 선수생활 마침표

‘도마의 신’ 양학선(33·부산시체육회·사진)이 현역에서 은퇴한다.



양학선은 지난 27일 부산 사직체육관에서 열린 제106회 전국체육대회 사전경기로 치러진 체조 경기를 끝으로 선수 생활에 마침표를 찍었다.



양학선은 2012 런던 올림픽 도마 종목에서 한국 체조에 사상 최초의 올림픽 금메달을 선사했다. 2011, 2013년 세계선수권에서는 도마 종목을 2연패 했다. 그러나 2016년 오른쪽 아킬레스건도 수술해 그해 리우 올림픽에도 출전하지 못하면서 하향세를 탔다.



양학선이 개발해 그의 이름을 딴 ‘양학선’은 도마를 앞으로 짚은 뒤 공중에서 3바퀴(1080도)를 비트는 도마 최고난도 기술이다. 등록 당시 7.4점 난도에서 채점 규정 개편으로 현재는 5.6점으로 낮아졌지만, 여전히 최고 난도 점수다.



양학선은 은퇴식 직후 열린 종목별 결승 도마 경기에 출전해 동메달을 목에 걸며 유종의 미를 거뒀다. 양학선은 “그동안 응원해주신 국민 여러분과 체조인들께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 한국 체조의 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.