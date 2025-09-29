“어딜 감히 우리 안방에서 정규리그 우승 세리머니를?” 신인 정우주의 선발 등판 3.1이닝 ‘깜짝 호투’, 한화 기적의 가능성을 이어줬다

“어딜 감히 우리 안방에서...”

프로야구 한화가 LG가 대전 안방에서 정규리그 우승하는 것은 막아냈다. 코디 폰세 대신 선발로 나선 고졸신인 정우주의 3.1이닝 무실점 완벽투가 큰 힘이 됐다.

[대전=뉴시스] 조성우 기자 = 29일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기, 한화 선발투수 정우주가 역투하고 있다. 2025.09.29. xconfind@newsis.com

한화는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 LG와의 홈 경기에서 생애 두 번째 프로무대 선발로 등판한 정우주의 깜짝 호투와 한 수 위의 타선 응집력을 앞세워 7-3으로 승리했다. LG와의 3연전을 2승1패로 마무리한 2위 한화는 시즌 성적이 82승3무56패가 되며 선두 LG(85승3무54패)와의 승차를 2.5경기로 줄였다.

한화가 3경기, LG가 2경기를 남겨놓은 상황. 여전히 매직넘버 ‘1’을 남겨놓은 선두 LG가 한국시리즈 직행 티켓을 따내는 데 절대유리한 상황이다. 한화는 3경기를 모두 이겨야만 한다. 1경기라도 패하면 LG의 남은 경기 결과에 상관없이 LG에게 정규리그 우승을 내준다. 한화는 3경기를 모두 이기고, LG가 남은 2경기를 모두 패해야만 1위 자리를 단판 승부로 가리는 타이 브레이커가 치러진다.

[대전=뉴시스] 조성우 기자 = 29일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기, 한화 3회말 공격 2사 주자 2루 노시환의 안타 때 2루 주자 문현빈이 홈으로 슬라이딩하며 득점하고 있다. 한화 비디오 판독 요청으로 아웃판정에서 LG 포수 박동원의 포구 실책에 따른 득점으로 정정됐다.2025.09.29. xconfind@newsis.com

한화와의 3연전을 앞두고 매직넘버 3을 남겨놓고 대전으로 내려온 LG는 대전 원정에서 1승2패 루징 시리즈를 기록하며 매직넘버를 모두 지우는 데는 실패했다. LG는 30일 잠실벌을 함께 쓰는 ‘한 지붕 두 가족’ 두산과의 맞대결에서 자력 우승에 도전한다. LG는 남은 2경기를 모두 홈에서 남겨놓고 있어 2경기 중 1승만 거둬도 잠실 홈팬들 앞에서 정규리그 우승의 기쁨을 함께 할 수 있다.

이날 선발 매치업만 놓고 보면 LG의 정규리그 우승이 가능해보였다. 이날 LG 선발은 올 시즌 최고의 선발투수로 활약 중인 현역 최고의 피네스 피처 임찬규. 임찬규는 올 시즌 한화전에서 생애 첫 완봉승 포함 4경기에서 2승 무패 평균자책점 0.62를 기록 중이다. 반면 한화는 비로 취소된 일요일 경기 선발로 예정됐던 폰세가 나서는 대신 전체 2순위 신인 정우주가 출격했다. 올 시즌 주로 불펜으로 등판하던 정우주는 지난 15일 키움전에서 생애 첫 선발로 나서 2.1이닝 2실점으로 부진했다. 선발 투수의 관록이나 성적이나 누가봐도 LG의 우세였다.

[대전=뉴시스] 조성우 기자 = 29일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기, 한화 선수들이 LG에 7-3 승리를 거둔 뒤 기뻐하고 있다. 2025.09.29. xconfind@newsis.com

그러나 공은 둥글었다. 정우주가 3.1이닝 동안 LG 타선을 상대로 1피안타 4사구 1개 3탈삼진 무실점으로 완벽하게 틀어막은 반면 임찬규는 5이닝 8피안타 1볼넷 3탈삼진 5실점(4자책점)으로 무너지고 말았다. 올 시즌 내내 임찬규만 만나면 특유의 타이밍을 뺏는 투구에 속수무책으로 당하던 한화 타자들은 벼르고 별렀다는 듯, 임찬규를 상대로 정타를 계속 때려냈다. 2회 2사 1루에서 황영묵이 이날 결승타가 된 적시 2루타로 선취점을 뽑아냈고, 최재훈의 적시타까지 이어져 2-0으로 앞서갔다.

3회에는 2사 2루에서 노시환이 좌익수 앞 적시타를 때려 3-0으로 달아났다. LG 좌익수 문성주의 송구가 넉넉하게 아웃시킬 수 있게 정확히 들어왔다. 최초 판정은 홈으로 쇄도한 문현빈의 아웃. 그러나 비디오 판독 결과, LG 포수 박동원이 포수 미트에 공을 제대로 포구하지 못한 것으로 드러났고, 그 사이에 문현빈의 발이 홈을 찍은 것으로 판독됐다.

승리가 기쁜 정우주 (대전=연합뉴스) 신현우 기자 = 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 7-3로 한화가 승리한 뒤 한화 선발 정우주가 밝은 표정을 하고 있다. 2025.9.29 nowwego@yna.co.kr/2025-09-29 21:43:54/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

0-3으로 뒤진 LG는 5회 오지환의 솔로포로 뒤늦게 추격에 시동을 걸었으나 한화는 6회 채은성의 1타점 적시타와 이원석의 밀어내기 볼넷, 손아섭의 2타점 적시타를 묶어 4점을 내며 7-1로 달아나며 승기를 굳혔다. LG가 7회 2사 후 구본혁의 단타와 오지환의 2루타, 박동원의 단타로 2점을 냈으나 거기까지였다.

[대전=뉴시스] 조성우 기자 = 29일 대전 중구 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기, 한화 마무리 투수 김서현과 포수 이재원과 LG에 7-3 승리를 거둔 뒤 세리머니를 하고 있다. 2025.09.29. xconfind@newsis.com

한화는 정우주가 4회 1사까지 책임지고 마운드를 내려간 뒤 7명의 투수들이 5.2이닝을 2실점으로 막아냈다. 0.2이닝 2실점을 한 박상원을 제외하면 6명의 불펜 투수들이 무실점으로 호투하며 LG의 추격전을 막아냈다. 정우주에 이어 올라와 0.2이닝 무실점으로 막아낸 조동욱이 승리투수가 됐다. 타선에서는 4번 타자 노시환이 3타수 3안타 1득점으로 활약했고, 손아섭은 결정적인 2타점 적시타를 쳤다.