트럼프 "미국 밖에서 만든 영화에 100% 관세 부과"

미국 밖 제조 가구에도 고율 관세 부과 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 밖에서 제작된 영화에 100%의 관세를 부과하겠다고 예고했다. 트럼프 대통령은 또한 미국 밖에서 제조된 가구에 대해서도 높은 관세를 부과하겠다고 선언했다.

트럼프 대통령은 28일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리의 영화 제작 사업은 아기한테서 사탕을 훔치는 것처럼 미국이 다른 나라들에 도둑맞았다. 특히 나약하고 무능한 주지사를 둔 캘리포니아주가 세게 타격을 입었다”고 주장했다. 그는 “난 이 오래됐고 끝나지 않는 문제를 해결하기 위해 미국 밖에서 만든 모든 영화에 100% 관세를 부과하겠다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이전에도 미국 영화 산업을 보호하기 위해 관세를 부과하겠다는 입장을 밝힌 적이 있다. 지난 5월 트루스소셜에 “미국 영화 산업은 매우 빠르게 소멸하고 있다”며 외국에서 제작된 모든 영화에 100% 관세를 부과하겠다고 선언한 것이다. 다만, 트럼프 대통령은 이날 SNS에서 ‘미국 밖에서 만든 영화’의 기준과 관세 부과 일정 등을 이번에 거론하지 않았다.

오히려 이번 선언은 최근 이민자 단속 등과 관련해 갈등을 겪고 있는 민주당소속 개빈 뉴섬 주지사를 견제하기 위한 것으로 해석된다. 미국 영화 산업이 겪는 어려움의 책임을 뉴섬 주지사에게 돌리려는 정치적 수사라는 것이다. 트럼프 대통령은 캘리포니아에서 대형 산불이 일어났을 때도 뉴섬 주지사를 탓하는 등 민주당의 차기 대권 주자로 꼽히는 뉴섬 주지사를 꾸준히 공격해왔다.

한편, 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “가구 산업을 중국과 다른 나라에 완전히 빼앗긴 노스캐롤라이나를 다시 위대하게 만들기 위해 미국 내에서 가구를 생산하지 않는 어떤 나라에든 상당한 관세를 부과할 것”이라고 말했다. 미국 대선의 경합주 가운데 하나인 노스캐롤라이나주(州)는 풍부한 목재 자원을기반으로 미국 내 최대 규모 가구 생산지였으나 중국 등 저임금 국가에서 가구 수입이 늘어나면서 가구 제조업에 타격을 입은 바 있다. 그러나, 트럼프 대통령은 가구 관련 관세에 대해서도 “세부 사항은 추후 밝히겠다”며 구체적 내용은 제시하지 않았다.