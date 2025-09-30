경기도 이어 수원특례시, 국(局) 단위 AI 조직 운영

다음 달 1일 기초지자체 최초 4급 AI 조직 신설 예정

수원특례시가 기초지방자치단체 최초로 인공지능(AI) 사무를 다루는 국(局) 단위 조직을 신설한다.

29일 수원시에 따르면 시는 이재명 정부의 국정과제 운영에 맞춰 다음 달 1일 이 같은 내용의 조직개편에 나설 예정이다.

수원시청

우선 4급 국장이 이끄는 AI스마트정책국 산하에는 AI전략과, 디지털정책과, 스마트도시과 등이 운영된다. 50여명의 직원이 몸담는 조직 신설에는 ‘AI 3대 강국’을 목표로 하는 정부의 움직임이 영향을 끼친 것으로 알려졌다.

AI전략과는 AI를 활용한 시민·행정 서비스, 산업, 빅데이터 등의 업무를 담당한다. 디지털정책과는 정보 보안과 행정 정보를, 스마트도시과는 도시 기획 등을 맡는다.

기존 미래전략국에 있던 공항 관련된 공항이전과, 공항지원과는 제2부시장 직속의 ‘군 공항 이전 추진단’으로 통합해 운영된다.

앞서 용인·고양특례시는 팀이나 태스크포스 형태의 AI 업무 조직을 뒀고, 화성특례시는 개방형 5급인 AI전략담당관을 운영한 바 있다. 국 단위 조직은 전국 지자체 가운데 광역단체인 경기도가 유일했다.

이 밖에 시는 내달 개편에서 평생학습과 신설과 경제자유구역추진단 운영 등 조직에 변화를 꾀할 것으로 알려졌다.