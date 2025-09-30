수도권 등 곳곳에 5㎜ 안팎 소나기…일교차 10도 이상 [오늘 날씨]

중남부 내륙 '농무' 주의

연합뉴스

9월 마지막 날인 30일은 전국에 가끔 구름 많은 가운데 일부 지역에 소나기가 내리겠다.

또 중남부 내륙을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 그 밖의 내륙지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

기상청은 이날 아침까지 중부내륙과 전라내륙을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다고 예보했다.

특히 강이나 호수, 골짜기 인근 도로에서는 안개가 더욱 짙어져 추돌사고 위험이 커지는 만큼 차량 운행 시 반드시 감속해야 한다.

낮부터 저녁 사이에는 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충북 북부, 경북 남부 내륙에 소나기가 지나는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 수도권·강원 내륙·충청 북부에서 5㎜ 미만, 대구와 경북 남부 내륙에서 5㎜ 안팎이다.

아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 23~27도로 평년(최저 10~18도, 최고 22~25도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 10도 안팎으로 크게 벌어지는 곳이 있어 건강관리에 주의가 필요하겠다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.