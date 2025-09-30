세계일보
고흥에 ‘전남형 만원 세컨하우스’ 1호 준공

입력 : 2025-09-30 09:29:37
수정 : 2025-09-30 09:29:36
고흥=김선덕기자 sdkim@segye.com
전남도는 29일 고흥군 포두면 미후마을에서 농어촌 빈집을 활용해 귀농어·귀촌인의 정착을 돕는 ‘전남형 만원 세컨하우스’ 1호 준공식을 개최했다고 밝혔다.

 

이날 행사에는 명창환 전남도 행정부지사, 공영민 고흥군수, 류제동 고흥군의장, 지역 기관·사회단체장과 주민 등 80여 명이 참석했다.

전남 고흥군 포두면 미후마을에 조성된 전남형 만원 세컨하우스 1호 준공식. 전남도 제공

전남형 만원 세컨하우스는 장기간 방치된 농어촌 빈집을 리모델링하거나 철거 후 이동식주택을 설치해, 도시민 전입자에게 월 1만원의 임대료로 2년 이상 거주 기회를 제공하는 사업이다.

 

도와 시군이 사업비를 분담해 리모델링 비용을 지원하며, 입주자는 저렴한 임대료로 안정적인 주거 기반을 마련할 수 있다.

 

만원 세컨하우스 사업은 지난해 20동을 시작으로 올해는 10개 시군에서 총 20동을 조성해 총 40동을 운영할 계획이다. 올해 말이면 모든 사업장이 새 단장을 마치고 입주자를 맞이할 전망이다.

 

명창환 부지사는 “만원 세컨하우스는 귀농어·귀촌 유치를 위한 대표적인 정착 지원 모델”이라며 “사업 대상을 확대해 더 많은 도시민이 전남 농어촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

