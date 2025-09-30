코스피, 美기술주 훈풍에 상승 출발 후 경계감에 보합권

미 정부 셧다운 우려에 혼조세…삼성전자·SK하이닉스 동반 강세

외국인 현·선물 시장서 '사자'…코스닥, 하락 전환

코스피가 30일 미국 기술주 훈풍에 상승 출발하며 개장 직후 3,440선을 넘어섰으나 더 올라가지 못하고 보합권에서 등락 중이다.



미국 연방정부 '셧다운'(부분 업무정지) 가능성과 원/달러 환율 등의 영향으로 상단이 제약되는 모습을 보이고 있다.

30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 연합뉴스

코스피는 이날 오전 9시 27분 현재 전장보다 0.37포인트(0.01%) 오른 3,431.58에 거래 중이다.



지수는 전장 대비 4.79포인트(0.14%) 오른 3,436.00으로 출발해 보합권에서 오르내리고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 1.3원 오른 1,400.0원으로 장을 시작했다.



유가증권시장에서 외국인과 개인은 각각 534억원, 982억원 순매수하고 있고, 기관은 1천567억원 순매도 중이다.



코스피200선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 392억원, 1천191억원 매수 우위다. 개인은 1천987억원 순매도하고 있다.



전날 뉴욕증시는 3대 주가지수가 2거래일 연속 강세로 마감했다.



29일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 68.78포인트(0.15%) 오른 46,136.07에 거래를 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 17.51포인트(0.26%) 상승한 6,661.21, 나스닥종합지수는 107.09포인트(0.48%) 오른 22,591.15에 장을 마쳤다.



엔비디아는 2% 상승하며 인공지능(AI) 테마가 여전히 유효하다는 점을 보여줬고, 마이크로소프트와 아마존도 1% 안팎의 상승세를 기록했다.



그러나 장중 1.6% 넘게 올랐던 필라델피아 반도체지수가 오후장에서 상승분을 대부분 반납하고 0.16% 상승으로 마감하는 등 경계심리가 잔존하고 있다.



도널드 트럼프 대통령과 미 의회 여야 지도부는 연방정부 셧다운 사태를 피하기 위한 회동을 가졌지만, 합의점 도출이 불발됐다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]는 미국 반도체주 강세에 힘입어 동반 상승 중이다.



삼성전자는 0.59% 오른 8만4천700원, SK하이닉스는 1.15% 상승한 35만3천원에 거래되고 있다.



시가총액 상위종목 중 한화에어로스페이스[012450](2.36%), 현대차[005380](0.23%)는 오르고 있고, 삼성바이오로직스[207940](-0.40%), KB금융[105560](-0.78%)은 내리고 있다.



업종별로 보면 의료·정밀기기(1.25%), 전기·전자(0.61%), 운송장비·부품(1.28%), 건설(0.41%) 등은 상승세고, 제약(-0.55%), 운송·창고(-0.71%), 증권(-1.03%) 등은 하락세다.



키움증권[039490] 한지영 연구원은 "과거 사례로 미뤄봐 (미국 연방정부) 셧다운이 증시 방향성에 미칠 파장은 제한적일 것"이라며 "AI, 반도체 등 국내외 주도주들의 내러티브(시장의 관점)와 이익 모멘텀(동력), 정부의 증시 정책 기대감 등 상방 재료도 훼손되지 않았다"고 판단했다.



이어 "실제 셧다운 발생 후 나타날 수 있는 주가 변동성 국면에서 현금 비중 확대 등의 보수적인 대응은 지양하는 것이 적절하다"고 말했다.



같은 시각 코스닥지수는 1.89포인트(0.22%) 내려간 844.82다.



지수는 전장보다 0.81포인트(0.10%) 오른 847.52로 출발했으나 하락세로 돌아섰다.



코스닥시장에서 개인은 1천111억원 순매수 중이나 외국인과 기관은 각각 848억원, 197억원 순매도하고 있다.



알테오젠[196170](-1.50%), 에코프로비엠[247540](-0.09%), 펩트론[087010](-0.17%), 에코프로[086520](-0.72%)는 하락 중이고 파마리서치[214450](2.24%)는 상승 중이다.

<연합>