[속보] 李대통령 “정말 이해 어려워…전 부처, 보안·안전 시스템 점검해 제출하라”

이재명 대통령은 30일 “각 부처들은 소속·산하 기관들이 담당하는 업무 중 보안, 국민 안전, 위해 방지를 위한 각종 시설·시스템을 최대한 신속하고 철저하게 점검하길 바란다”며 “다음주 국무회의 전에 서면 보고하라”고 밝혔다.

이재명 대통령이 30일 용산 대통령실에서 열린 제44회 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 “국가정보자원관리원 화재를 반면교사 삼아 국민 안전과 보안 관련된 미비 사항을 선제적으로 점검하고 보완해주기 바란다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “시스템이 정상 작동하고 있을 것이라고 우리는 보통 믿고 있는데 그렇지 않은 경우가 많은 것 같다. 이건 사실 상상하기 어려운 일인데, 저로서도 정말 이해하기 어려운 상황”이라며 “당연히 이중운영장치가 있어야 하는데 민간 기업들도 당연히 그렇게 하고 있는 걸 ‘하겠다’ 말은 하고 안 하고 있었던 걸 모르고 있던 제 잘못이기도 하지만, 각 분야에 이런 게 많을 가능성이 있다”고 지적했다.

이어 “각 부처들은 전부 ‘이거는 이런 문제가 있을 걸로 보여지는데 점검했더니 문제가 없다’ 또는 ‘문제가 있다’ 또는 ‘이건 문제가 있다’, ‘시스템 보강해야 한다’, ‘이런 매뉴얼 보강해야 되겠다’ 등 문제점 있는 걸 최대한 발굴해서 서면으로 국무회의 전에 최대한 빨리 보고해주시고 국무회의 때 점검하도록 하겠다”고 말했다.