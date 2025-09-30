추석연휴 인천공항 245만명 이용 전망…가장 붐비는 날은?

추석연휴 동안 인천공항의 하루 평균 이용여객은 22만 3000명에 이를 것으로 전망된다.



인천국제공항공사는 올 추석연휴 기간 일평균 22만 3000명의 여객이 인천공항을 이용할 것으로 예상되며 특별교통대책을 시행해 공항 혼잡완화 및 여객편의를 높이기 위해 최선을 다하겠다고 30일 밝혔다.

지난 5월 1일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장 내 면세점 구역이 승객들로 북적이고 있다. 연합뉴스

또 연휴 기간 자회사 노동조합의 파업예고와 관련해 총력대응체계를 구축해 여객불편을 최소화하고 항공기 운항 등 정상적인 공항운영에 차질이 없도록 대비할 계획이다고 설명했다.

10월 2일부터 12일까지 이어지는 추석연휴 여객 예측치는 총 여객 기준 245만 3000명, 일평균 기준 22만 3000명으로 예상된다. 이는 기존 성수기 최다실적인 올해 하계 성수기(일평균 21만 8000명) 대비 2.3% 증가해 역대 성수기 중 최다실적을 기록할 것으로 전망된다.

지난해 추석연휴 실적(일평균 20만명) 대비 11.5% 증가한 수치이다.

인천공항공사 공항산업기술연구원에 따르면 이번 연휴 기간 중 가장 여객이 많은 날은 10월 3일로 23만 9000명이 이용해 인천공항의 역대 최다 여객실적을 경신할 것으로 예측된다.

그동안 인천공항 역대 최다 여객실적은 2019년 8월 14일이며 23만 4171명이 이용했다.

출발여객이 가장 많은 날 역시 10월 3일(12만 9000명), 도착여객이 가장 많은 날은 10월 12일(12만 4000명)로 전망된다.

인천국제공항공사는 추석 연휴 기간을 특별교통대책기간으로 지정하고 공항혼잡 등 여객불편이 없도록 관계기관 합동 특별대책을 시행할 계획이다.

출국 수속시간을 최소화하기 위해 △제2여객터미널 1번 출국장 엑스레이 검색장비 확충(10대→17대) △증원된 보안검색인원 119명 전원 현장배치 △법무부 협조를 통한 출국장 1시간 조기 운영(오전6시→오전5시) △항공사와 협력해 추가 체크인 인력 및 안내 인력 집중배치 등의 대책을 실시한다.

또 교통수요 증가에 대비하여 △주차장 운영방식 전환을 통한 총 1300면의 신규 주차공간 확보 △심야 노선버스 운영확대 등의 교통대책을 실시한다.

스마트서비스 이용확대를 위해 스마트패스(안면인식 출국 서비스) 전용 출국장을 기존 3개소에서 5개소로 2개소 추가 운영하고, 공항 출발 전 출국장별 소요시간을 확인할 수 있도록 주요 포털 사이트에서 ‘출국장별 예상소요시간 안내 서비스’를 제공할 예정이다.

연휴기간 자회사 노동조합의 파업예고와 관련해 공사는 정부, 자회사, 항공사 등 유관기관과 긴밀히 협력하고 있으며, 지난 8월 18일부터는 비상대책본부를 가동해 운영하는 등 공항운영에 차질이 발생하지 않도록 총력대응하고 있다.

파업이 발생할 경우 공사는 비상대응체계를 가동하여 실시간 상황관리를 강화함과 동시에 자회사와 협력하여 필수유지업무 인원과 자회사 내․외부 대체인력을 투입해 정상적으로 공항이 운영될 수 있도록 만전을 기할 예정이다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 추석연휴 기간 역대최다 여객이 예상되는 만큼, 관계기관 및 항공사와 협력해 평소와 다름없는 안전하고 편리한 공항 서비스 제공을 위해 만전을 기할 계획이다”며 “연휴기간 보다 편리한 공항이용을 위해 여객 분들께서도 대중교통과 다양한 스마트 서비스를 적극 이용해주실 것을 당부드린다”고 말했다.