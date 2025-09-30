광양 구봉산에 체류형 관광단지 들어선다…3700억 민자 투입

전남도가 광양 구봉산 관광단지 조성사업에 대한 관계부처 협의와 행정절차를 마치고 신규 관광단지로 승인했다.

30일 전남도에 따르면 구봉산 관광단지는 광양 구봉산 일원 207만㎡ 부지에 3700억원의 민간 자본이 투입돼 자연과 조화를 이루는 도심 속 체류형 관광단지로 조성된다.

김영록 전남도지사가 29일 전남 동부지역본부에서 남해안권의 새로운 관광거점으로 도약할 ‘광양 구봉산 관광단지’ 지정 승인서에 서명을 하고 있다. 전남도 제공

구봉산 관광단지는 지정 승인 후 행정절차를 거쳐 오는 11월말 착공에 들어가 2030년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

단지 주요 시설로는 220실 규모의 콘도 등 숙박시설과 27홀 골프장을 비롯해 롤링 짚라인∙무동력 모노레일 등 익스트림 레포츠 시설, 경관 조명 산책길 등 구봉산 숲을 활용한 다채로운 휴양∙문화 콘텐츠 시설이 들어선다.

지역 주민은 물론 국내외 관광객 모두에게 특별한 경험을 제공할 수 있는 남해안권의 새로운 관광명소가 될 것으로 전망된다.

전남도는 이번 사업이 광양시를 철강·항만의 산업도시에서 관광과 문화가 함께 숨 쉬는 매력적인 도시로 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 보고 있다.

특히 남해안 관광벨트의 새로운 거점으로 순천·여수 등 주변 관광지와 연계해 동부권 관광 활성화에도 시너지 효과가 날 것으로 기대된다.

김영록 전남도지사는 “구봉산 관광단지 지정을 통해 광양이 남해안권의 새로운 관광거점으로 힘차게 도약하기를 기대한다”며 “앞으로 사업이 차질 없이 진행돼 지역 발전과 관광 활성화의 견인차가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.